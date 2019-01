Za prihodnost slovenske odbojke se ni treba bati

Slovenska ženska kadetska reprezentanca je na Slovaškem osvojila naslov srednjeevropskih prvakinj, hkrati pa so se dekleta uvrstila na evropsko prvenstvo. Fantje so na prvenstvu MEVZA v Mariboru osvojili srebro in bodo igrali v dodatnih kvalifikacijah za prvenstvo Stare celine.

Slovenske odbojkarice so si naslov srednjeevropskih prvakinj priigrale potem, ko so na Slovaškem nanizale pet zaporednih zmag. Najprej so odpravile Hrvaško, zatem še Izrael in Češko, se v polfinalu veselile zmage nad Madžarsko in v velikem finalu, s 3:1, premagale Slovaško.

Dekleta, pod vodstvom Žive Cof, Katarine Vraber in Andreja Flajsa, so si z zmago na prvenstvu zagotovila uvrstitev na evropsko prvenstvo do 16 let, ki ga bosta letos gostili Hrvaška in Italija.

"Za nami je fenomenalen turnir, na katerem so se nam praktično vse stvari poklopile. Pet dni, pet tekem, pet zmag. Že v skupini smo odigrali težki tekmi proti Hrvaški in Češki in vse igralke so v določenem trenutku odigrale pomembno vlogo. Naučile so se postaviti ekipo pred sebe in neverjetna energija med njimi nam je prinesla zlato in tako želeno evropsko prvenstvo," je po koncu prvenstva dejala selektorica Živa Cof.

Reprezentanca Slovenije do 16 let: Anja Vovk, Žana Ivana Halužan Sagadin, Taja Gradišnik Kranjšek, Julija Grubišić Čabo, Brina Kodrun, Neža Bednjanič, Neja Čižman, Urška Cikač, Ula Gorjup, Isa Ramič, Naja Šalamun, Žana Godec. Selektorka: Živa Cof.

Kadetom zmanjkala pika na i

Slovenska moška kadetska reprezentanca je prav tako odlično odigrala tekme srednjeevropskega prvenstva, ki ga je gostil Maribor. Varovanci Zorana Kedačiča, ki sta mu pomagala Nejc Rojc in Boštjan Verčič, so po vrsti premagali Ciper, Madžarsko in Slovaško, se v polfinalu veselili zmage nad Avstrijo, nato pa v velikem finalu, z 1:3, klonili proti Češki.

Slovenci so tako osvojili naslov srednjeevropskih podprvakov, a jim le-ta, žal, ni prinesel uvrstitve na evropsko prvenstvo. Fantje bodo morali namreč v dodatne kvalifikacije, ki bodo na sporedu aprila letos.

Reprezentanca Slovenije do 17 let: Jaka Prevorčnik, Miha Fink, Dino Vinkovič, Niko Kovačič, Primož Jeklin, Rok Bračko, Žiga Hribernik, Žan Zajc, Grega Okroglič, Aljaž Kodrič, Amadej Snedec, Jaka Pavlin. Selektor: Zoran Kedačič.

