Presenečenje v Šempetru, GEN-I prvič na kolenih

Odbojkarice Gen-I Volleyja so v domačem prvenstvu izgubile prvič v sezoni. Ugnale so jih Šempetrčanke.

Odbojkarice Gen-I Volleyja so v domačem prvenstvu izgubile prvič v sezoni. Ugnale so jih Šempetrčanke. Foto: Odbojkarski klub Nova Gorica

Za presenečenje 11. kroga državnega prvenstva so poskrbele odbojkarice SIP Šempeter, ki so po petih nizih strle GEN-I Volley in nasprotnicam zadale prvi poraz sezone v domačem prvenstvu. Najbolj razpoloženi ob zmagi sta bili Anastazija Žnidar, ki je dosegla 20 točk, in Jerneja Lakovšek z 18. Novogoričanke so tretje, imajo dve točki, pa tudi tekmo, manj od vodilnega Calcita.

Calcita Volleyja in Nove KBM Branika so v soboto zabeležile novi zmagi. Mariborčanke so se poigrale z zadnjeuvrščenim Ljutomerom, Kamničanke, po novem slovenske pokalne prvakinje, pa so v Kopru potrebovale nekaj časa, da so zagnale svoje motorje, na koncu so Luko premagale s 3:1. S tem so prevzele prvo mesto.

Za presenečenje so poskrbele igralke Roto-Keme Puconci, ki so sicer izgubile proti favoriziranemu Formula Formisu, a mu odščipnile točko, s tem pa še enkrat več dokazale, da doma igrajo precej boljše kot v gosteh. Najboljša igralka tekme je bila Iva Škraban, ki je k točki prispevala 24 točk, v statistiko je vpisala pet asov, Črnogorka Danijela Đaković jih je pri zmagovalkah, ki so bile od gostiteljic boljše predvsem v bloku (14:4), dosegla 23.

V boju za obstanek so pomembno zmago zabeležile igralke Ankarana Hrvatinov, ki so s 3:1 v gosteh ugnale drugo ekipo Calcita Volleyja in se ji tako oddolžile za poraz v prvem delu prvenstva.

1. A DOL, ženske, 11. krog: Sobota, 12. januar:

Calcit Volley II : Ankaran Hrvatini 1:3 (-20, 17, -19, -24) Roto-Kema Puconci : Formula Formis 2:3 (21, -17, -18, 23, -7)



Luka Koper : Calcit Volley 1:3 (-17, 20, -15, -17)



Ljutomer : Nova KBM Branik 0:3 (-11, -10, -13) Nedelja, 13. februar: SIP Šempeter : GEN-I Volley 3:2 (17, -19, -20, 21, 12)