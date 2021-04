V petek bo znan zmagovalec slovenskega odbojkarskega pokala

V črnuški športni dvorani, ki bo prvič prizorišče pokalnega finala, se bodo za drugo lovoriko v letošnji sezoni potegovali Panvita Pomgrad, Salonit Anhovo, Krka, Hiša na kolesih Triglav, Merkur Maribor, Calcit Volley in ACH Volley Ljubljana, SIP Šempeter se je nastopu odpovedal.

Najprej se bosta udarila Panvita Pomgrad in Salonit Anhovo

Uvodni obračun turnirja bosta jutri, ob 14. uri, odigrala Panvita Pomgrad in Salonit Anhovo. V rednem delu državnega prvenstva so vse tri medsebojne tekme dobili Primorci, ki tudi zdaj ne odstopajo od vloge favorita. Sobočani bodo tekmo izkoristili predvsem kot priložnost, da se igralci, ki v pretekli sezoni niso dobili veliko priložnosti za igro, prvič dokažejo.

Ob 17. uri bo sledilo srečanje Krke in Hiše na kolesih Triglav, kluba sta se v tej sezoni med seboj pomerila trikrat, vsakič so bili boljši Gorenjci. Po premoru so se v dvorano na priprave za konec pokalnega tekmovanja vrnili tudi pri Krki.

OK Merkur Maribor Foto: Grega Valančič/Sportida

Zvečer na sporedu že prvi derbi

Zvečer, ob 20. uri, bo odigran še derbi prvega dne, obračun državnega prvaka Merkur Maribora in tretjega moštva državnega prvenstva Calcit Volleyja. Kamničani so na letošnjih medsebojnih tekmah slavili dvakrat, Mariborčani pa enkrat. Štajerci priznavajo, da so psihološko zelo izmučeni, a bodo vseeno dali vse od sebe.

"Na pokal bomo prišli kot na vsako tekmo. Na igrišče bomo stopili konkretno in dali vse od sebe. Na kakšni ravni bomo jutri, pa je vprašanje. Za nami je fantastična, a hkrati tudi zelo izčrpavajoča finalna serija. Ne iščemo nobenih izgovorov in alibijev, še vedno bomo poskušali igrati na najvišji mogoči ravni in videli, kako bo. Vse ekipe bomo v Ljubljano prišle z namenom, da osvojimo pokal, tudi naša," napoveduje Sebastijan Škorc.

V taboru Calcit Volleyja odkrito napovedujejo boj za lovoriko in so prepričani, da jo lahko osvojijo. "Naš cilj je finale oziroma zmaga v njem. Pokalno tekmovanje je tako, da se na vsaki stopnji odigra le ena tekma, zato imajo več možnosti za uspeh tudi druge ekipe. V četrtfinalu se sicer takoj srečamo z Mariborom, državnim prvakom. Žreb nam ni bil ravno naklonjen, se pa pripravljamo najbolje, kot je v tem obdobju mogoče. Naredili smo nekaj korakov naprej in tudi nazadnje, ko smo igrali, mislim, da smo prikazali lepo in dobro igro. Pripravljeni smo, jutri pričakujemo trd boj in potem bomo videli, kako naprej," razmišlja kamniški kapetan Mitja Gasparini.

Foto: Grega Valančič/Sportida

ACH Volley Ljubljana v četrtfinalu ne bo igral. Po odpovedi nastopa SIP Šempetra so se aktualni pokalni zmagovalci že uvrstili v polfinale, kjer bodo čakali na boljšega iz dvoboja med Panvito Pomgradom in Salonitom Anhovo.

Polfinalni srečanji bosta v sredo ob 17. in 20. uri, veliki finale pa v petek, 30. aprila, ob 18. uri.

Zadnje tri pokalne lovorike so osvojili odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, druga ekipa letošnjega prvenstva, ki je sicer skupno pri 12 naslovih pokalnih zmagovalcev. Z osmimi lovorikami sledi Salonit Anhovo, Calcit Volley in Merkur Maribor pa sta doslej zmagala po trikrat. Kanalci so nazadnje slavili v sezoni 2013/14, Kamničani v sezoni 2016/17, Mariborčani pa v sezoni 1994/95.

Zaključnega turnirja pokala Slovenije za ženske v letošnji tekmovalni sezoni ne bo, saj se najboljše slovenske odbojkarice že pripravljajo na kvalifikacije za evropsko prvenstvo.