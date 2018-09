V živo: po izenačenju velik padec Slovenije!

Slovenska odbojkarska reprezentanca se pred odhodom na svetovno prvenstvo v Italiji in Bolgariji meri na močnem mednarodnem turnirju v Stožicah. Na prvi tekmi so izbranci Slobodana Kovača gladko ugnali Kanado, danes ob 20. uri pa jih čaka obračun z Iranom, ki ga vodi nekdanji trener ACH Volleyja Igor Kolaković.

Slovenija je v skoraj dvomesečnem pripravljalnem obdobju do zdaj igrala štiri prijateljske tekme, dvakrat z Nemčijo, Egiptom in Avstralijo (2 zmagi, 2 poraza), na nobeni tekmi rezultat ni bil primarnega pomena. Tako bo tudi na tem turnirju, čeprav bodo reprezentance poskušale pripraviti spektakel za gledalce.

Na četrtkovi tekmo so z ''rezervno" postavo ugnali Kanado, danes pa se bodo pomerili z Iranom, ki je na prvi zgolj opazoval močne Američane. ZDA je tekmo dobil gladko s 3:0 v nizih.

Za razlike od četrtka so proti Iranu začeli udarni možje Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Dejan Vinčić, Mitja Gasparini, Alen Pajenk, Jan Kozamernik in kot libero Jani Kovačič.

Slovenci so tekmo odlični odprli celoten prvi niz, a pri visokem vodstvu s 21:17 nerazumljivo popustili in dopustili, da jih Iranci ujamejo. V napeti končnici so krajšo potegnili domači, Iranci pa so povedli z 1:0 v nizih.

Drugi niz je bil še bolj izenačen. Spet so odločale malenkosti, za razliko od prvega niza pa so bili bolj zbrani Slovenci. Pri izidu 30:29 je z neubranljivim začetnim udarcem za zmago v drugem nizu poskrbel Mitja Gasparini.

Slovenija : Kanada (foto: Urban Urbanc/Sportida):

Turnir štirih reprezentanc - Stožice: Četrtek, 6. september:

Slovenija : Kanada 3:1 (25, -21, 22, 20)

Urnaut 18, Šket 17, T. Štern 15; Vernon-Evans 13, Perrin 11, Hoag 10



Iran : ZDA 0:3 (-18, -15, -20) Petek, 7. september:

Kanada : ZDA 1:3 (-20, -22, 12, -23)



Iran : Slovenija 1:1* (25, -29, 7:2 , -:-) Tekma se je začela ob 20. uri. Sobota, 8. september:

18.00 Slovenija - ZDA

21.15 Iran - Kanada

Spored svetovnega prvenstva - skupina A: Sreda, 12. september:

17.00 Dominikanska republika - Slovenija Petek, 14. september :

17.00 Japonska - Slovenija Sobota, 15. september:

17.00 Belgija - Slovenija Ponedeljek, 17. september:

20.30 Argentina - Slovenija Torek, 18. september:

21.15 Italija - Slovenija