Tragedija mladega srbskega odbojkarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi srbski odbojkar Aleksandar Sale Zavaroš, član Odbojkarskega kluba Kulpin iz Vojvodine, je v nedeljo utonil v reki Drini pri Bajini Bašti, potem ko se je prevrnil kanu, v katerem je bil skupaj s soigralcem. Star je bil 21 let, danes poročajo srbski mediji.

Zavaroš je bil skupaj z ekipo iz Bačkega Petrovca na pripravah v Bajini Bašti. V nedeljo popoldne se je s klubskim prijateljem odpravil na vožnjo s kanujem po Drini od vznožja jezu v Perućacu do Crvice, kjer je bil njihov tabor. V kraju Beserovina, štiri kilometre nižje od Perućaca, se je kanu prevrnil in oba sta padla iz njega.

Mladi odbojkar je utonil. Njegovo truplo so našli na bosanski strani reke Drine, ki je mejna reka med Srbijo in BiH.

Odbojko je začel trenirati pri 11 letih in je tekmoval v pionirski, kadetski, mladinski konkurenci, nato pa je v članski konkurenci v dresu OK Kulpin igral v drugi ligi Srbije, v skupini Sever, so ob tem sporočili iz Odbojkarske zveze Srbije.

OK Kulpin se je odločil, da bo vsako leto ob rojstnem dnevu Aleksandra Zavaroša pripravil spominski turnir, memorial posvečen Saletu.

Preberite še: