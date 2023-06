Slovenci so na prizorišču prvega turnirja lige narodov v japonski Nagoji opravili prvi trening pred sredinim začetkom prvega od treh tekmovanj, ki jih čakajo v štirih mesecih in bodo še kako pomembna, tudi na poti do uresničitve olimpijskih sanj. Kar trikrat do oktobra bo slovenska reprezentanca gostovala v Aziji. "Mislim, da v nobenem športu na tako visoki ravni, na kateri na srečo igra naša reprezentanca, nimajo tako malo počitka," je še pred odhodom dejal kapetan Tine Urnaut, ki se želi vrniti s čim več točkami na reprezentančnem računu: "Kot ponavljam že desetletje, če bomo dobro igrali, lahko premagamo vsakogar."

Slovenska odbojkarska reprezentanca v sredo začenja več mesecev dolgo tekmovalno obdobje, sestavljeno iz lige narodov, evropskega prvenstva in vrhunca olimpijskih kvalifikacij. Nekateri člani bodo z nekaj vmesnimi prostimi obdobji skupaj preživeli kar pet mesecev. Priprave so namreč začeli v začetku maja, vstopnico za olimpijske igre pa bodo lovili vse do 8. oktobra.

Kar trikrat bodo v tem obdobju potovali v Azijo. Prvo pot so odkljukali v nedeljo, ko so po 30 urah prispeli na Japonsko, kjer bodo od srede do nedelje v Nagoji odigrali uvodni turnir lige narodov. Prvi in edini trening v tekmovalni dvorani pred sredino tekmo s Srbijo je za njimi, v torek bodo trenirali v drugi dvorani.

"Dvorana je lepa, vse je dobro. Trening je bil dober, bili smo v telovadnici, nato pa smo se malo privajali na dvorano, saj je bil to edini trening na glavnem igrišču. Zadovoljen sem, da so fantje po dolgi poti lahko malo začutili žogo. Gremo počasi, korak za korakom. Imeli bomo še en trening, na katerem moramo popraviti še nekaj stvari, na katerih smo delali zadnja tedna. Osredotočeni smo nase, na svojo igro," je iz Japonske sporočil selektor Gheorghe Cretu, ki ne bo mogel računati na dva standardna člena - korektorja Tončka Šterna in podajalca Dejana Vinčića.

Tri tekmovanja v štirih mesecih z začetkom in koncem na Japonsko

Slovence po sredini tekmi s Srbi v četrtek čaka srečanje z Bolgarijo, v soboto se bodo pomerili s Francijo, v nedeljo pa še z Iranom.

Slovenci bodo ligo narodovo v sredo odprli proti Srbiji. Foto: Guliverimage

Nato sledi vrnitev v domovino, po nekaj dneh pa pot v Francijo, kjer bodo v Orleansu med 20. in 25. junijem del drugega turnirja lige narodov. Po štirih tekmah v deželi galskih petelinov jih čaka novo popotovanje v Azijo, takrat na Filipine, natančneje v Pasay City, kjer bodo med 4. in 9. julijem odigrali še tretji turnir lige narodov. Če bodo po 12 tekmah lige narodov med prvo osmerico (sodeluje 16 reprezentanc), bodo med 19. in 23. julijem sodelovali na zaključnem turnirju lige narodov v poljskem Gdansku.

Dober mesec po zaključnem turnirju lige narodov sledi evropsko prvenstvo, na katerem bodo Slovenci branili srebrno odličje. Evropsko prvenstvo bodo med 28. avgustom in 16. septembrom gostili Italija, Bolgarija, Severna Makedonija in Izrael. Slovenci ga bodo začeli v Varni, boje za odličja bo gostil Rim.

Po koncu evropskega prvenstva pa reprezentančne sezone že zdaleč ne bo konec. Konec septembra sledi vrhunec, olimpijske kvalifikacije. Slovenci bodo olimpijske sanje in premierni nastop na tekmovanju petih krogov lovili na Japonskem, v Tokiu, kjer jih med 30. septembrom in 8. oktobrom čaka kar sedem tekem v devetih dneh.

Če se Slovencem v Tokiu ne bo uspelo uvrstiti na olimpijske igre, sanj o nastopu v Parizu še ne bo konec. Zadnjih pet mest bo namreč zapolnilo pet reprezentanc s svetovne lestvice, pri čemer bo prvi kriterij obarvan kontinentalno, drugi pa glede na število doseženih točk v svetovni razvrstitvi, h kateri bo prispevala tudi vsaka izmed tekem v letu 2023, zato bodo še kako pomembne tudi tekme lige narodov. Kapetan Tine Urnaut se dobro zaveda, kako naporni meseci so pred slovensko reprezentanco. Foto: Ana Kovač

Pred začetkom slednje je o pestrem reprezentančnem obdobju na novinarski konferenci spregovoril kapetan Tine Urnaut, ki se sprašuje o razumnosti tako specifične in naporne reprezentančne sezone, kot je nima noben drug kolektivni šport. 34-letni Korošec je zadnjo sezono igral na Japonskem, tako da dobro ve, kako zahtevno je prilagajanje na nov časovni pas, sploh če na prizorišče prideš zgolj nekaj dni pred tekmovanjem.

O več mesecev dolgi reprezentančni akciji in treh potovanjih v Azijo.

"Brutalno bo. Najbolj mučna so potovanja v Azijo. Če bi se dalo to malo spremeniti, da bi bil turnir v Evropi, da bi potoval po evropskih mestih in igral, bi bilo lažje." Foto: Volleyballworld

Brutalno bo. Najbolj mučna so potovanja v Azijo. Če bi se dalo to malo spremeniti, da bi bil turnir v Evropi, da bi potoval po evropskih mestih in igral, bi bilo lažje, tako pa potujemo po svetu. Najprej v Azijo, pa potem domov, in v Francijo, potem pa na Filipine, kjer bosta vročina in vlaga, kjer spet ne bo veliko spanja zaradi časovne razlike ... Evropsko prvenstvo bo drugačna zgodba. Bo odlično, ker bomo v Evropi. Olimpijske kvalifikacije pa bodo potekale nekako tako, kot ni pri nobenem športu. Osem dni, sedem tekem, ko bomo morali biti na najvišji ravni. Zato je toliko bolj pomembno, da če nam v tistem dobrem tednu na Japonskem ne bo uspelo zmagati šestkrat, sedemkrat, bomo morali izkoristiti vse ostale tekme.

Že dolgo časa govorimo o tem, tudi z Mednarodno odbojkarsko zvezo (FIVB), pa ni nobenega premika, kar se reprezentančne sezone tiče. Mislim, da v nobenem športu na tako visoki ravni, na kateri na srečo igra naša reprezentanca, nimajo tako malo počitka. A o tem je brezpredmetno razmišljati, saj ne moremo ničesar spremeniti.

O tem, kako hitro se lahko prilagodiš časovnem pasu (Nagoja je 7 ur pred Slovenijo).

Prvo noč še lahko spiš, saj si utrujen od letenja, potem pa potrebuješ vsaj en dober teden oz. 14 dni, da prideš v normalni ritem. Nazadnje sem potreboval dva tedna, da sem prišel v normalni ritem spanja. Drugi dan si ob 17. uri, 18. uri že tako zaspan, da komaj še gledaš, se trudiš in boriš do 20. ure, nato zaspiš, se ob 1. uri ali 2. uri zjutraj zbudiš in nimaš kaj delati do 6. ure zjutraj, šteješ ovce ... Ko pa se dan začne, pa te spet zmanjkuje in si zaspan. Bo pa kar borba, podobno kot na Filipinih ... Kdor pride tja dan ali dva prej, ima veliko prednost.

O tem, da bodo večino tekem v Nagoji igrali okoli 12. ure po lokalnem času.

Težko je reči, kako se bomo prilagodili na to. Mi smo prvenstvo (japonsko, op. a.) igrali bo 12., 13. ali 14. uri, kar je bilo kar dobro, a če si vajen normalnega ritma, ne vem ... Upam, da se bomo čim bolje privadili.

O tem, da začenjajo proti na papirju zahtevnim tekmecem (Srbija, Francija, Iran, Bolgarija).

"Že desetletje ponavljam, da če bomo dobro igrali, lahko premagamo vsakogar." Foto: Guliverimage

Pri tem ne moreš biti pameten. Nekdo morda na začetku pride na prvi turnir z drugo postavo, da odpočije kakšnega igralca. Francozi na primer niso v najmočnejši postavi, saj so že uvrščeni na olimpijske igre, tako da jim liga narodov letos in prihodnje leto služi za to, da pridejo v formo, da se pripravijo. V drugih reprezentancah so morda kakšni odbojkarji, ki so imeli dolgo prvenstvo, še poškodovani in jih ne moreš takoj poslati v dvorano ... Veliko je nekih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati, saj nikoli ne veš, v kakšni postavi bo na koncu nekdo proti tebi igral. Težko je reči, ali je dobro, da začnemo proti takim reprezentancam, ali ne, to se bo pokazalo na koncu.

O rezultatskem cilju v Nagoji

Šli bomo tekmo po tekmo, vsako na zmago. Vemo, kaj moramo narediti − izkoristiti svoje prednosti. Če bomo dobro igrali, pa bo nekdo še bolje odigral, se ne moremo tako jeziti, kot če slabo igramo, pa nas nekdo s slabo igro premaga. Pomembno nam je to, da igramo najboljšo odbojko. Prepričan sem, kar ponavljam že desetletje, da če bomo dobro igrali, lahko premagamo vsakogar.

O mlajših, ki sodelujejo na reprezentančnih pripravah.

Pridni so. Vesel sem, da je toliko talentiranih fantov. Upam, da bodo zbrali prave odločitve in poti v svojih karierah, saj potencial v Sloveniji je ... Tu sploh ni vprašanja. Je pa treba pravilno delati z mladimi in izkoristiti potencial. Največji preskok je namreč iz mladinske v člansko selekcijo. In tu ima Slovenija še veliko rezerve.

Liga narodov, 1. turnir (Nagoja), slovenske tekme Sreda, 7. junij

15.00 Slovenija - Srbija (8.00 slovenski čas) Četrtek, 8. junij

12.00 Slovenija - Bolgarija (5.00) Sobota, 10. junij

12.40 Francija - Slovenija (5.40) Nedelja, 11. junij

12.40 Slovenija - Iran (5.40)

Slovenska reprezentanca na prvem turnirju lige narodov (Nagoja): Sprejemalci: Rok Bračko, Klemen Čebulj, Matej Kök, Rok Možič, Žiga Štern, Tine Urnaut

Srednji bloker: Danijel Koncilja, Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Sašo Štalekar

Prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman

Podajalca: Uroš Planinšič, Gregor Ropret

Štab reprezentance Selektor: Gheorghe Cretu

Pomočnik selektorja: Matteo De Cecco

Pomočnik selektorja: Zoran Kedačič

Trener za telesno pripravo: Gioele Rosellini

Zdravnik: Mile Majstorović

Fizioterapevt: Pietro Bavutti

Maser: Žiga Planinc

Statistik: Bogdan Szczebak

Statistik: Mateusz Nykiel

Vodja ekipe: Alen Djordjevič

Preostale tekme slovenske reprezentance

Liga narodov, drugi turnir, Orleans, 20. − 25. junij: Torek, 20. junij

17.00 ARGENTINA - SLOVENIJA Sreda, 21. junij

17.00 SLOVENIJA - KANADA Četrtek, 22. junij

20.30 SLOVENIJA - KUBA Sobota, 24. junij

17.00 BRAZILIJA : SLOVENIJA Liga narodov, tretji turnir, Pasay City (Filipini), 4. − 9. julij: Sreda, 5. julij

5.00 POLJSKA - SLOVENIJA Četrtek, 6. julij

13.00 KITAJSKA - SLOVENIJA Petek, 7. julij

9.00 SLOVENIJA : ITALIJA Nedelja, 9. julij

9.00 SLOVENIJA : NIZOZEMSKA Zaključni turnir, Gdansk (Poljska): 19. − 23. julij