Štajerci gostijo branilce naslova

Štajerci so v skupini C, kjer sta poleg Poljakov, ki so lani osvojili naslov evropskega prvaka, še Lube Civitanova in Novosibirsk, na zadnjem mestu še brez točke in tudi osvojenega niza.

"V Maribor prihaja lanski evropski prvak. To je ena najboljših poljskih in evropskih ekip, v kateri igrajo poljski reprezentanti in tudi dva reprezentanta ZDA. Ekipo spoštujemo, a se ne bojimo in v takšni tekmi moramo uživati in dati na igrišču vse od sebe, ker takšne tekme ne igraš vsak dan. Iskali bomo svoje priložnosti, upamo, da bomo mi in gledalci zapuščali dvorano zadovoljni," je za spletno stran kluba povedal trener Maribora Sebastijan Škorc.

Tekmo v športni dvorani Lukna bosta sodila Madžar Tibor Halasz in Bolgar Dobromir Dobrev.

Z enajstimi točkami s štirih tekem je na vrhu skupine Civitanova, Poljaki so ob tekmi manj drugi s sedmimi točkami, Novosibirsk, ki ima prav tako tekmo manj, je tretji s tremi, Mariborčani pa po štirih tekmah še niso vpisali točke.