Slovenke še naprej brez poraza

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes z zmago nad Izraelom odprla drugi turnir skupine A srebrne evropske lige, ki ga do nedelje gosti Maribor. Slovenke, ki so pred dnevi v Luksemburgu vknjižile tri zmage in se v domovino vrnile s polnim izkupičkom, so Izraelke odpravile s 3:1. Varovanke Gregorja Rozmana imajo mesto na zaključnem turnirju že zagotovljeno, saj bo ta prav tako potekal v Mariboru, kjer se bodo prihodnji teden borile za napredovanje v zlato ligo. V tej premierno nastopa moška reprezentanca.

Pomlajena slovenska reprezentanca je na uvodnem turnirju srebrne evropske lige v Luksemburgu brez izgubljenega niza opravila z vsemi tremi nasprotnicami: gostiteljicami, Avstrijkami in Izraelkami. Dobre predstave kažejo tudi na domačem igrišču, kjer je cilj potrditev prvega mesta in stopnjevanje forme pred zaključnim turnirjem, ki ga bo prav tako gostila štajerska prestolnica.

Izraelkam oddale le en niz

To je četrta zmaga varovank Gregorja Rozmana na štirih tekmah, potem ko so na prvem turnirju trikrat zmagale brez oddanega niza.

Prvi niz je bil ves čas izenačen in nobena od ekip si ni priigrala večje prednosti, v zaključku niza pa so bile uspešnejše gostje, ki so po izenačenju na 21:21 povedle s 23:21 in obdržale prednost za zmago s 25:22.

Na začetku drugega niza je Izrael še vodil s 4:3, potem pa so domače odbojkarice nanizale šest zaporednih točk, povedle z 10:4 ter tekmicam do konca niza prepustile le še sedem točk. V tretjem in četrtem nizu pa so Slovenke vodile celo tekmo za novo zanesljivo zmago.

Z 18 oziroma 16 točkami sta pri Sloveniji izstopali Mirta Velikonja Grbac, ki je dosegla sedem od 12 uspešnih slovenskih blokov, in Nika Markovič.

Zaključni turnir v Mariboru

Slovenke so se v Mariboru najprej pomerile z Izraelom, v soboto se bodo še z Avstrijo, v nedeljo pa turnir končale proti Luksemburžankam. Ne glede na razplet, so Rozmanove varovanke že uvrščene na zaključni turnir, ki bo prihodnji teden prav tako potekal v Mariboru. Tam se bodo v zahtevnejši konkurenci borile za vstopnico v zlato ligo.