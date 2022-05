Slovenke po poln izkupiček: Osredotočiti se moramo nase

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo po zmagi nad Luksemburgom in porazu s favoriziranimi Švedinjami s tekmami srebrne lige nadaljevala v sredo na Portugalskem, kjer si želijo polnega izkupička.

Slovenska izbrana vrsta se bo v sredo v mestecu Viana do Castello prvič predstavila v gosteh. Po dveh tekmah v Mislinji, na katerih so varovanke Marca Bonitte premagale Luksemburg in izgubile s Švedsko, jih čaka obračun s Portugalsko. Ta je v prvem krogu tekmovanja doma s 3:2 odpravila Estonijo, v drugem krogu pa je bila prosta.

Za Slovenke bodo izkušene portugalske odbojkarice, ki imajo v svojih vrstah prodorni napadalki Gabrielo Coelho in Julio Kavalenka, trd oreh, na kar je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije opozorila kapetanka Saša Planinšec: "Po dolgem potovanju nas zdaj čaka prvi trening, potem pa se moramo takoj osredotočiti predvsem na to, kaj se bo jutri dogajalo na naši strani, na našo igro, ki jo moramo dvigniti na višjo raven kot proti Švedski. Zavedamo se, da ima Portugalska dobro ekipo, s katero smo se v zadnjem obdobju že velikokrat pomerile. Mislim, da kar nekaj igralk že dobro poznamo. Ne bo nam lahko in za zmago bomo morale igrati zelo dobro."

"Za nami je sicer dolgo in naporno potovanje, a smo pred tekmo kljub temu precej mirni. Mislim, da nam lahko uspe dobra tekma." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bonitta je na Portugalsko popeljal 14 odbojkaric, na katere je lahko računal že na obračunu proti Švedski, stanje v ekipi pa je po njegovih besedah precej dobro: "Za nami je sicer dolgo in naporno potovanje, a smo pred tekmo kljub temu precej mirni. Mislim, da nam lahko uspe dobra tekma. Vse igralke so pripravljene, tudi Eva Pogačar, ki se vrača po poškodbi gležnja, je nared za igro. Za zdaj je vse tako, kot mora biti."

Srečanje med Portugalsko in Slovenijo se bo v dvorani Centro Cultural de Viana do Castelo začelo ob 19. uri.