Slovenke s porazom iz Portugalske

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na svoji tretji tekmi srebrne evropske lige zabeležila drugi poraz. Po Švedski v Mislinji so morale varovanke Marca Bonite v Viana do Castellu priznati premoč tudi Portugalski, ki je bilo boljša z izidom 3:0 (21, 14, 22).

Slovenke so tekmo dobro začele, v prvem nizu so bile gostiteljicam enakovredne vse do izida 19:19, končnico pa niso odigrale, kot bi morale, če bi želele povesti. V drugem nizu je nato prišlo do razpada sistema, toda v tretjem so po zaostanku z 0:3 spet zaigrale bolje, toda vseeno ne dovolj, da bi bile vsaj blizu preobrata.

Naslednjo tekmo bodo Slovenke spet odigrale v Mislinji, v soboto bodo njihove tekmice Estonke.