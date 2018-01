Snidenje s selektorjem bo skušal čim prej pozabiti

Legionarji

Po dveh zaporednih porazih v Koreji je Mitja Gasparini svoj Korean Air Jumbos spet popeljal na zmagovalna pota. S soigralci so v preteklem letu zrušili vodilni ekipi lige Samsung in Hyundai. Primorec točkovno ni pretirano izstopal, na obeh tekmah skupaj je dosegel 37 točk. V Italiji se je igralo za pokalno lovoriko, tako Tine Urnaut kot Jan Kozamernik sta izgubila že v polfinalu, lovorike pa se je na koncu veselila Perugia.

Alen Šket je bil v Turčiji polovično uspešen. S Fenerbahčejem je najprej premagal nekdanjo ekipo Dejana Vinčića Maliye Piyango, konec tedna pa je lahko le spremljal šov Halkbanka, ki ga vodi slovenski selektor Slobodan Kovač. Fenerbahče je dosegel zgolj 46 točk, kar je v moderni odbojki in tako močni ligi prava redkost.

Žiga Štern se tudi v novem klubu ni naigral in dobil le drobtinice, gladko pa je v Nemčiji izgubila Saša Planinšec, ki je bila pri porazu proti Stuttgartu edina svetla točka Dresdnerja. To bil za njeno ekipo drugi prvenstveni poraz v tej sezoni, a kljub vsemu ostaja vodilna na lestvici.

Evropa: Pokal CEV: Beziers : Minsk 3:2

Eva Mori (Beziers): 4 točke - 1 as, 2 bloka; 13% uspešnost napada (1/8) Düdingen : Dresdner 0:3

Saša Planinšec (Dresdner): 8 točk - 1 as, 1 blok; 50% uspešnost napada (6/12)

Italija: Verona : Latina 3:1

Alen Pajenk (Verona): 10 točk - 1 as, 1 blok; 73% uspešnost napada (8/11)

Tonček Štern (Verona): 16 točk - 2 asa, 1 blok; 48% uspešnost napada (13/27) Castellana Grotte : Trentino 1:3

Jan Kozamernik (Trentino): 4 točke; 67% uspešnost napada (4/6) Modena : Filottrano 3:0

Sara Hutinski (Filottrano): 6 točk; 55% uspešnost napada (6/11)

Lana Ščuka (Fillotrano): 16 točk - 3 bloki; 38% sprejem, 24% idealni (21 sp. žog, 3 napake); 41% uspešnost napada (13/32) Pokal - polfinale: Lube Civitanova : Modena 3:1

Tine Urnaut (Modena): 10 točk; 38% sprejem, 19% idealni (21 sp. žog, 2 napaki); 40% uspešnost napada (10/25) Trentino : Perugia 0:3

Jan Kozamernik (Trentino): 5 točk - 1 blok; 57% uspešnost napada (4/7)

Turčija: Halkbank : Fenerbahče 3:0 (16, 15, 15)

Alen Šket (Fenerbahče): 5 točk - 1 as; 39% sprejem, 0% idealni (18 sp. žog, 5 napak); 36% uspešnost napada (4/11) Fenerbahče : Maliye Piyango 3:0

Alen Šket (Fenerbahče): 9 točk - 1 as, 1 blok; 31% sprejem, 15% idealni (13 sp. žog, 1 napaka); 33% uspešnost napada (7/21)

Južna Koreja: Hyundai Skywalkers : Korean Air Jumbos 0:3

Mitja Gasparini (Jumbos): 17 točk - 2 asa, 1 blok; 52% uspešnost napada (14/27) Korean Air Jumbos : Samsung Blue Fangs 3:0

Mitja Gasparini (Jumbos): 20 točk - 5 asov; 48% uspešnost napada (15/31)

Francija: Poitiers : Paris 3:1

Žiga Štern (Poitiers): 1 točka; 25% sprejem, 0% idealni (4 sp. žoge, 0 napak); 25% uspešnost napada (1/4) Nice : Montpellier 3:0

Danijel Koncilja (Nice): 8 točk - 1 as, 4 bloki; 50% uspešnost napada (3/6) Beziers : Paris 3:1

Eva Mori (Beziers): 6 točk - 4 bloki; 29% uspešnost napada (2/7)

Nemčija: Stuttgart : Dresdner 3:0

Saša Planinšec (Dresdner): 8 točk - 2 bloka; 55% uspešnost napada (6/11) Vilsbiburg : Schwarz-Weiss erfurt 3:1

Anja Zdovc (Vilsbiburg): ni bila v kadru

Belgija: Guibertin : Noliko Maaseik 0:3

Aljoša Urnaut (Gubertin): 4 točke - 1 as;33% uspešnost napada (3/9)

Dane Mijatović (Noliko): 2 točki; 33% uspešnost napada (2/6) Lendelede : Antwerp 0:3

Sara Valenčič (Antwerp): ???

Češka: Pribam : Karlovarsko 0:3

Gregor Ropret (Karlovarsko): 4 točke - 2 bloka; 100% uspešnost napada (2/2)

Avstrija: Posojilnica Dob : Niederostereich 3:1

Nejc Pušnik (Dob): ni igral

Mario Koncilja (Dob): ni igral