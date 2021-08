Slovenski odbojkarji na prvih treh tekmah dvakrat boljši od Hrvatov

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v sklopu priprav na septembrsko evropsko prvenstvo odigrala prve pripravljalne tekme. Varovanci italijanskega strokovnjaka Alberta Giulianija so se v Osijeku trikrat pomerili s Hrvaško in dvakrat zmagali, en obračun pa se je končal z neodločenim izidom.

Slovenski odbojkarji se intenzivno pripravljajo na jesensko EP, ki se bo 1. septembra začelo na Finskem in v Estoniji, dan kasneje na Poljskem, na Češkem pa se bodo reprezentance skupine B, v kateri bo igrala Slovenija, med seboj prvič pomerile 3. septembra.

Giulianijevi varovanci so priprave na prvenstvo stare celine, na katerem bodo branili srebro izpred dveh let, začeli 27. julija, v petek in danes pa so v Osijeku odigrali tri pripravljalne tekme s Hrvaško.

V petek so se na prvi veselili zmage s 3:1 (23, 21, -25, 17), druga se je zaključila z 2:2 (-23, 17, 23, -23), danes pa so bili slovenski odbojkarji od tekmecev prepričljivejši s 3:0 (18, 20, 21).

Novo priložnost za dokazovanje in dvig forme pred EP bo izbrana vrsta imela že čez manj kot teden dni, ko bo odpotovala v Ukrajino in nastopila na močnem pripravljalnem turnirju. Bolgarija, Slovenija, Srbija in Ukrajina se bodo med seboj merile med 20. in 22. avgustom.

Slovensko reprezentanco sestavljajo Dejan Vinčić, Gregor Ropret, Tonček Štern, Alen Šket, Klemen Čebulj, Žiga Štern, Rok Možič, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Matic Videčnik, Sašo Štalekar, Jani Kovačič, Jan Klobučar in kapetan Tine Urnaut.

