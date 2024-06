Slovenci še edini neporaženi, selektor Cretu pa jasen: Ne želim še ene dobre tekme, želim ...

Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco je šesta tekma lige narodov v tej sezoni. Na računu imajo pet zmag, kot edina reprezentanca še ne poznajo poraza. Točkovni izkupiček so dodobra obogatili in so na odlični poti, da v kratkem uresničijo veliki cilj – uvrstitev na olimpijske igre.

Na voljo je še pet vozovnic za Pariz, Slovenci pa so med tistimi, ki se potegujejo za eno od teh takoj za "vodilnimi" Italijani. Vstopnico si bodo zagotovile reprezentance, ki bodo po koncu rednega dela lige narodov (23. junija) najvišje na svetovni lestvici med tistimi, ki še niso na OI. Pri tem bo eno vstopnico zagotovo prejela najvišje uvrščena afriška reprezentanca, saj med uvrščenimi na tekmovanje petih krogov ni še nobene afriške zasedbe.

Slovenci so na prvem turnirju premagali Nizozemce, Francoze, Kanadčane in Poljake, turnir v Fukuoki pa začeli z zmago proti Turčiji. Danes jih čaka na papirju zahtevnejši tekmec, soseda na lestvici Brazilija, ki si je že zagotovila olimpijske igre.

Po mnenju slovenskega kapetana Tineta Urnauta bo ta tekma prvi pravi pokazatelj pripravljenosti slovenske izbrane vrste, selektor Gheorghe Cretu pa je pred srečanjem jasen. Ne želi zgolj še ene dobre tekme, pač pa zmago.

"Vemo, kakšne igralce imamo nasproti nas, in vemo, kako dolgo klop imajo. Vemo tudi, na kakšen način igrajo, saj smo proti njim že v lanski ligi narodov odigrali dobro tekmo. A ne želim še ene dobre tekme, želim zmago. Tudi fantje želijo isto. Vsi vemo, da je za nas vsaka tekma pomembna, vsaka zmaga nas pelje bližje Parizu, zato mi je pravzaprav bolj kot ne vseeno, kdo je na drugi strani in kakšna imena so na drugi strani. Vseh 14 Brazilcev ne more biti istočasno na igrišču," je v mikrofon Odbojkarske zveze pred tekmo z Brazilijo dejal Cretu.

Slovencem zmaga proti Brazilcem prinaša med od pet do deset točk, poraz pa prav tako odnaša od slabih pet do deset točk.

Slovence po tekmi z Brazilijo v soboto ob 12.20 čaka srečanje z Japonsko, v nedeljo ob 12.20 pa še z Bolgarijo.

Kako na OI? Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Foto: VolleyballWorld Po lanskih olimpijskih kvalifikacijah so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani. Na voljo je tako še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najvišje na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik. V najboljšem položaju za nastop na OI so trenutno Italijani, ki so na lestvici FIVB drugi, sledijo pa jim šesti Slovenci s 335 točkami. Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci, sledijo deveti Kubanci. Stanje na svetovni lestvici

V drugi polovici junija v Stožicah

Po turnirju v Aziji bodo Slovenci zadnji turnir rednega dela lige narodov med 18. in 23. junijem igrali v domačih Stožicah, kamor si želijo priti z zagotovljeno olimpijsko vozovnico. V Stožicah bo slovenski zasedbi znova lahko pomagal Rok Možič.

Po tem turnirju bodo znani prav vsi nastopajoči na tekmovanju petih krogov, pa tudi osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).