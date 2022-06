Možič: Napredek v primerjavi s prvo tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igrali so bolje kot na prvi tekmi in vsaj osvojili en niz. Foto: Volleyballworld

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi lige narodov sicer še drugič izgubila, a prikazala boljšo igro in osvojila vsaj en niz. "Ni nam bilo preprosto, lahko pa rečem, da smo pokazali napredek v primerjavi s prvo tekmo," je povedal mladi zvezdnik reprezentance Rok Možič.

Najbolj učinkovit slovenski odbojkar na drugi tekmi lige narodov je bil Rok Možič. Član Verone je dosegel 22 točk. Slovenija je proti gostiteljici turnirja Braziliji izgubila z 1:3 v nizih. Dan prej je z 0:3 klonila proti ZDA. "Zagotovo boljša tekma. Lepo je bilo igrati pred takšnimi navijači. To ti da dodatno spodbudo, četudi navijajo proti tebi. Prikazali smo dobro igro v prvih treh nizih, v četrtem pa malo padli. Res so dobro igrali tako pri servisu kot sprejemu, tudi na koncu so nas izblokirali. Ni nam bilo preprosto, lahko pa rečem, da smo pokazali napredek v primerjavi s prvo tekmo."

Foto: Volleyballworld "V nekaterih obdobjih tekme smo igrali zelo dobro," pa je prve misli strnil selektor Mark Lebedew. Njegova želja je, da bi bili na tretji še boljši. Gregor Ropret pa je tekmo z Brazilci ocenil takole: "Mogoče smo si želeli malce boljšega začetka. Sploh tista prva tekma proti Ameriki je bila pod vso kritiko, zdaj pa je bilo že več pozitivnih stvari v naši igri, videlo se je več želje, boja, ampak igrali smo proti zares kakovostni ekipi, proti kateri si ne smeš privoščiti nobene napake."

Dvakratnim zaporednim evropskim podprvakom se bodo v soboto ob 2. uri zjutraj nasproti postavili Avstralci. Nekoč jih je vodil prav zdajšnji slovenski selektor, Avstralec Lebedew, ki bo skušal skovati taktiko za zmago proti svojim rojakom. "Bo kar čudno. Vesel sem, da vsaj ne igrajo himen, kar bi vso stvar naredilo še bolj čudno," je o sploh prvem obračunu proti svoji reprezentanci v dolgi trenerski karieri spregovoril 55-letni Avstralec.

Avstralija na papirju ne bo favorit, kot sta bili ZDA in Brazilija, vseeno pa predstavlja veliko neznanko za nekdanjega selektorja. "Nekaj fantov poznam zelo dobro, večine pa sploh ne. Nekatere fante bom sicer imel na voljo tudi prihodnjo sezono v klubu." Avstralija je odigrala zgolj tekmo z gostitelji Brazilci in jo prepričljivo izgubila z 0:3.