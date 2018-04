Slovenec lahko poskrbi, da bodo letele glave

Legionarji

Nocoj bomo v močnem italijanskem prvenstvu dobili odgovor, kdo se bo v finalu pridružil Lube Civitanovi, ki je že pred dnevi izločila Modeno Tineta Urnauta. Tam so se že začele spremembe, klub je nemudoma odpustil trenerja Radostina Stojčeva, ekipo je zapustil tudi prvi zvezdnik Earvin Ngapeth, podobno pa bi se zgodilo tudi pri bogati Perugii, če bi ga izločil Trentino Jana Kozamernika. Trener Perugie Lorenzo Bernardi trepeta za svojo službo.

Jan Kozamernik in Trentino bi v primeru nocojšnje zmage zatresla vrste Perugie. Foto: Sportida

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Omenimo še, da je sezono po porazu na tretji tekmi četrtfinala v Franciji že končal Žiga Štern. Finalno serijo je na Češkem z zmago odprl Gregor Ropret, ki je tako le še dva koraka oddaljen od tega, da svojo ekipo Karlovarsko popelje do zgodovinskega naslova.

Slovenski ples v Avstriji se nadaljuje

Zgodovinski uspeh je v Avstriji uspel trenerju Dušanu Jesenku v Gradcu. Slovenski strokovni delavec je z ekipo Holding Graz v izredno napetem in izenačenem finalu s 3:2 v zmagah premagal Klagenfurt in Graz popeljal do prve avstrijske krone.

Tudi v moški konkurenci avstrijskega prvenstva je slavila ekipa slovenskega trenerja. Matjaž Hafner je ob pomoči še dveh Slovencev, Maria Koncilje in Nejca Pušnika ,na vrh Avstrije spravil Posojilnico Dob.

Dušan Jesenko je Graz prvič popeljal na avstrijski vrh. Foto: Facebook/Dušan Jesenko

Odlično gre na Poljskem tudi Bogdanu Kotniku. V četrtfinalu je Gdansk že v gosteh premagal Jastrzebski in je blizu temu, da se zavihti med štiri najboljše. Tam boljšega iz tega para že čaka Belchatow.

Italija: Polfinale: Perugia - Trentino /2:2/

Jan Kozamernik (Trentino): //Izid v zmagah, igrajo na tri. Za 5. do 8. mesto: Verona - Padova /0:1/

Alen Pajenk (Verona)

Tonček Štern (Verona)

Poljska: Za 9. mesto: Zawiercie : Czarni Radom 3:1 /1:0/

Dejan Vinčić (Radom): 3 točke - 2 bloka; 100% uspešnost napada (1/1) Za 13. mesto: Bedzin - Delecta /0:0/

Jan Klobučar (Bedzin) //Izid v zmagah, igrajo na dve

Francija: Polfinale: Beziers - Saint-Raphael /0:0/

Eva Mori (Beziers) //Izid v zmagah, igrajo na dve. Četrtfinale: Ajaccio : Poitiers 3:2 /2:1/

Žiga Štern (Poitiers): 1 točka; 0% sprejem, 0% idealni (2 sp. žogi, 1 napaka); 33% uspešnost napada (1/3) //Izid v zmagah, igrali so na dve

Belgija: Finale: Noliko Maaseik - Roeselare /0:0/

Dane Mijatović (Noliko) //Izid v zmagah, igrajo na tri. Tongeren - Antwerp

Sara Valenčič (Antwerp)