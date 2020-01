Slovenci v boj z domačini: Nemcev se ne smemo bati, jih pa seveda spoštujemo

Srečanje z Belgijo, ki so ga slovenski odbojkarji dobili s 3:0 v nizih in na katerem so se izkazali z izjemno borbenostjo, dobro igro v obrambi in zbranostjo v ključnih trenutkih tekme, je zdaj že pozabljeno. Strokovni štab in reprezentanti sicer poudarjajo, da je bila uvodna zmaga pomembna tako za samozavest kot seveda tudi za točkovanje, a so že povsem osredotočeni na naslednje tekmece, Nemce. Ti so za uvod v kvalifikacijski turnir prikazali precej dobro igro in brez večjih težav prišli do zmage nad Češko.

Z Nemci nazadnje leta 2016

Z Nemci so se slovenski odbojkarji nazadnje pomerili leta 2016, na zaključnem turnirju najboljše četverice tretje kakovostne skupine svetovne serije, uspešnejša je bila naša izbrana vrsta. "Z Nemci že zelo dolgo nismo igrali, a to niti ni tako pomembno. Vemo, da bo tekma težka, saj tekmeci igrajo doma, dvorana bo polna, mi pa bomo morali, tako kot to delajo oni, pritiskati z začetnimi udarci, jih oddaljiti od mreže ter si kot včeraj z blokom in obrambo zagotoviti nekaj protinapadov, ki bi nas popeljali do zmage in naprej v polfinale," je po ponedeljkovem treningu dejal Alen Pajenk.

Še en srednji bloker v slovenski izbrani vrsti, Sašo Štalekar, je dodal: "Čaka nas težka tekma, ampak za zdaj se ne osredotočamo preveč na nasprotnike, temveč bolj nase. Zavedamo se sicer, kdo nam stoji nasproti, a moramo predvsem sami prikazati najboljšo mogočo igro. Predvsem moramo dobro sprejemati, saj smo včeraj lahko videli, kako močni so začetni udarci tekmecev. Ključna bosta sprejem in seveda tudi dobra igra v obrambi."

Dobra ekipa s selektorjem, ki Slovence dobro pozna

Glavni orožji nemškega selektorja Andree Gianija, ki je v preteklosti sedel prav na slovenski klopi, bosta György Grozer in Christian Fromm. Fromm je odlično napadal, Grozer pa se je v obračunu s Češko izkazal z 21 točkami, kar osem jih je dosegel z začetnim udarcem.

Korektor Tonček Štern je razkril, kakšno taktiko bodo ubrali Slovenci: "Pozitivno je, da smo turnir odprli z zmago s 3:0, da smo pokazali borbeno igro in zagnanost od prve do zadnje točke. To je pozitivno za prihodnja srečanja. Lahko še dvignemo raven igre v uigranosti in v napadu. Nemčija je zelo dobra ekipa s selektorjem, ki nas dobro pozna od prej. Ob polni dvorani navijačev je to velika prednost. A če bomo odigrali kot znamo, če bomo dvignili raven igre v napadu in igrali enako borbeno kot proti Belgiji, se nimamo česa bati. Na servise Grozerja se bomo pripravili, morali se bomo braniti. Videli smo, kako močni so ti servisi, kako malo napak je naredil na včerajšnji tekmi. Morali bomo igrati zelo organizirano, se braniti in ne bomo smeli z glavo skozi zid, ampak igrati prvi, drugi, tudi tretji napad. Si čim prej zagotoviti idealen napad in tako čim hitreje prekiniti njegovo serijo."

"Nemčija je zelo dobra ekipa s selektorjem, ki nas dobro pozna od prej. Ob polni dvorani navijačev je to velika prednost. A če bomo odigrali kot znamo, ..." Foto: CEV

"Nemcev se ne smemo bati, jih pa seveda spoštujemo"

Sebastijan Škorc, pomočnik selektorja Alberta Giulianija, verjame, da je Slovenija sposobna zmagati tudi proti močni Nemčiji: "Turnir je prišel v takšnem času, kot je, in igralci so prišli iz klubov, iz klubskih sistemov. Je turnir, ki je prinesel prva presenečenja, prvi so se opekli Srbi, mi pa smo si priigrali veliko zmago proti Belgiji. Turnir smo začeli z zmago in neposrednega tekmeca vrgli iz boja za mesti, ki vodita naprej. A to še nič ne pomeni. Če ne bomo proti Nemcem in Čehom, ki bi jih sicer morali premagati, nadaljevali v takem ritmu, se stvari lahko hitro spremenijo. Mislim sicer, da bi se morali uvrstiti v polfinale, v katerem se bo začelo vse od začetka. A pustimo to namero, najprej nas čakajo Nemci z odličnim Grozerjem, ki je včeraj pokazal, kaj ekipi pomenijo njegovi začetni udarci. Ampak poudarjam, da smo pomembni mi, želja fantov je velika, vsi si želimo nastopiti na olimpijskih igrah. Nemcev se ne smemo bati, jih pa seveda spoštujemo. A če bomo igrali tako, kot smo sposobni in kot smo pokazali na evropskem prvenstvu, kjer smo segli zares visoko in merili na to, da na vsaki tekmi zmagamo, je tudi realno pričakovati, da se nam cilj lahko uresniči."

Tekma med Slovenijo in Nemčijo se bo v dvorani Max-Schmeling-Halle začela ob 20.10.