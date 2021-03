Slovenca z Milanom osvojila Evropo

Po zmagoslavju Lane Ščuka v ženski konkurenci pokala Challenge sta se te evropske trofeje z Milanom v moški razveselila še Tine Urnaut in Jan Kozamernik. Milano je tudi na povratni tekmi v Turčiji premagal Ziraat Bankasi s 3:2 v nizih in si zagotovil končno prvo mesto.

Italijani, ki so v Turčijo odpotovali s prednostjo zmage s 3:2 v nizih, so po dobljenem prvem nizu popustili in po dveh izgubljenih nizih zaostali z 1:2. Turki so za zmago potrebovali le še niz, a gostje so se še pravi čas prebudili in na koncu po preobratu slavili tudi v Ankari.

Jan Kozamernik se je v finalu izjemno izkazal. Skupno je dosegel kar 25 točk, kar za je blokerja izjemen izkupiček. Foto: CEV

Veliko vlogo pri zmagoslavju italijanske ekipe sta imela tudi Slovenca. Tine Urnaut je dosegel kar 17 točk, od tega eno z blokom, Jan Kozamernik pa jih je dodal 12. Dve je vknjižil z začetnim udarcem, kar štiri z blokom.

Prvo ime Milana je bil francoski korektor Jean Patry, ki se je ustavil pri 26 točkah (pet blokov). Na koncu je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca finala (MVP).

Pokal Challenge, moški, finale: Prva tekma:

Sreda, 17. marec:

Allianz Powervolley Milano : Ziraat Bankasi 3:2 (-22, 19, -18, 18, 9)

Patry 15, Kozamernik 13, Urnaut 8; Ter Maat 27, Atanasov 17 Druga tekma:

Sreda, 24. marec:

Ziraat Bankasi : Allianz Powervolley Milano 2:3 (-23, 23, 16, -18, -8)

Ter Maat 21, Atanasov 20; Patry 26, Urnaut 17, Kozamernik 12

