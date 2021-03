Lana Ščuka zmagovalka pokala Challenge!

Slovenska odbojkarica Lana Ščuka je s turško ekipo Sistem9 Yesilyurt iz Istanbula osvojila prestižni pokal challenge. Turkinje so že prejšnjo sredo v Romuniji slavile s 3:0 v nizih, Albo Blaj pa so z enakim izidom premagale še doma in prišle do naslova v evropskem pokalu.