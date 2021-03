Slovenski trojček v finalu pokala Challenge

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pokal Challenge, polfinale (m in ž)

Za evropsko krono v pokalu Challenge se bodo bojevali trije Slovenci. V moški konkurenci sta se v finale z Milanom zavihtela Tine Urnaut in Jan Kozamernik, v ženski konkurenci pa je to uspelo Lani Ščuka z ekipo Yesilyurt.

Milančani so večji del svoje naloge v polfinalu opravili že prejšnji teden v Ankari, ko so zmagali s 3:1 v nizih, napredovanje v veliki finale pa so potrdili v domači dvorani z zmago s 3:0. Na prvi tekmi je Tine Urnuat dosegel kar 19 točk, Kozamernik jih je prispeval devet, na povratni pa se je slovenski reprezentančni kapetan ustavil pri 11 točkah, visokorasli bloker pa pri štirih.

Lana Ščuka je pomemben člen ekipe Yesilyurt. Foto: Aleš Oblak

Vesela novica prihaja tudi iz Istanbula. V turškem polfinalnem dvoboju je ekipa Lane Ščuka dvakrat s 3:2 premagala mestnega tekmeca THY Istanbul in napredovala v finale. Slovenska reprezentantka je v celoti odigrala obe tekmi. Na prvi je dosegla deset točk, na drugi pa devet.

Milančani se bodo v finalu za evropsko krono pomerili s turško ekipo Ziraat Bankasi, ki je po zlatem nizu izločila češko Prago, Ščuko in soigralke pa v finalu čaka romunska Alba Blaj.

