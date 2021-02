Odbojkarji ACH Volley znova srednjeevropski prvaki

Odbojkarji ACH so v finalu lige MEVZA s 3:1 premagali Maribor in vknjižili enajsto lovoriko v tem tekmovanju.

Odbojkarji ACH so v finalu lige MEVZA s 3:1 premagali Maribor in vknjižili enajsto lovoriko v tem tekmovanju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na zaključnem turnirju odbojkarske srednjeevropske lige v avstrijskem Zwettlu sta se v finalu pomerili slovenski ekipi ACH Volley in Merkur Maribor. Ljubljančani so izgubili prvi niz, nato pa slavili s 3:1 in še tretjič zapored osvojili lovoriko v tem tekmovanju. To je zanje že 11. tovrstna lovorika. Tretje mesto so si zagotovili člani Calcit Volley, ki so Waldviertel odpravili s 3:1.

Ljubljančani so s tem oddolžili četi Sebastijana Škorca, ki je dobila zadnja dva medsebojna srečanja v državnem prvenstvu, ki sta jim zagotovila prvo mesto po rednem delu.

Odločilni trenutki finala so se dogajali v končnici tretjega niza, ko so varovanci Matije Pleška izkoristili svoje izkušnje, ubranili dve zaključni žogi, nato pa povedli z 2:1. S tem so si priborili tudi psihološko prednost, fizično pa so tako ali tako imeli, saj so skozi sobotni polfinale sprehodili, Mariborčani pa so porabili ogromno moči za tesno zmago proti Calcitu Volleyju.

V prvem nizu sta obe ekipi naredili veliko napak. Servis jima ni stekel, nekoliko bolj zbrani pa so bili vendarle Štajerci, ki so niz dobili s 25:23. V drugem so Ljubljančani vendarle začeli bolje servirati, sredi niza so prišli do vodstva s 16:11. Trener Mariborčanov Sebastijan Škorc je iz igre potegnil Alena Šketa, v igro poslal Žigo Donika, a tudi to ni preprečilo izenačenja na 1:1.

Božidar Vučićević je k zmagi ACH prispeval največ, 19, točk. Foto: Grega Valančič/Sportida Na začetku tretjega niza je v ospredje stopil štajerski sprejemalec Rok Možič. S servisi in točkami v napadu je poskrbel za vodstvo 10:5, toda razpoloženi Božidar Vučićević je mlademu Mariborčanu in njegovim soigralcem hitro vrnil, tako da so Ljubljančani tekmece na 17. točki ujeli, po bloku Mateja Köka pa tudi prešli v vodstvo. Toda blok je zablestel tudi na drugi strani, Miha Cafuta je z dvema Merkur popeljal v vodstvo z 21:19, nato je Šket z njim preprečil izenačenje na 22:22. A ACH je vztrajal, ubranil dve zaključni žogi, nato pa sam izkoristil tretjo.

To jih je še dvignilo. Gregor Ropret je na začetku četrtega niza dosegel dva asa, po drugem je bilo na semaforju že 4:0. Posnemal ga je z asom še Amir Touhteh, po njegovem neubranljivem servisu je bilo že 7:2. Do konca se Štajercem ni več uspelo približati, tako da je prva domača lovorika v tej sezoni odšla v Ljubljano.

Kamničani so zasedli tretje mesto. Foto: Klemen Brumec

V dvoboju za tretje mesto sta se pomerila še tretji slovenski predstavnik Calcit Volley in Union Raiffeisen Waldviertel. Če sta bila prva niza precej izenačena (prvega so dobili Avstrijci, drugega Calcit), so Kamničani tretjega dobili precej suvereno (25:17).

V četrtem je bilo spet bolj izenačeno, gostitelji so vodili z 19:16, nato pa so calcitovci vknjižili devet zaporednih točk in osvojili tretje mesto. Najbolj razpoložen je bil ob zmagi s 23 točkami Mitja Gasparini.

Liga MEVZA, zaključni turnir: Polfinale: Sobota, 27. februar:

Merkur Maribor : Calcit Volley 3:2 (22, 26, -15, -22, 13)

Klobučar 26, Gasparini 19, Hebda 12; Ihbajri 27, Možič 15, Šket 13



ACH Volley : Waldviertel 3:0 (17, 16, 13) Za tretje mesto: Nedelja, 28. februar:

Calcit Volley : Waldviertel 3:1 (-23, 21, 17, 19)

Gasparini 23, Klobučar 16, Hebda 13 Finale: Merkur Maribor : ACH Volley 1:3 (23, -18, -27, -18)

Možič 17, Ihbajri 11; Vučićević 19, Kök 17, Pokeršnik 15