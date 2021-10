Slovenci bodo SP odprli proti Nemcem

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo prihodnje svetovno prvenstvo, ki bo med 26. avgustom in 11. septembrom v Rusiji, odprla proti Nemčiji. Sledili bosta tekmi s Kamerunom in olimpijsko prvakinjo Francijo. Za Slovence bo to drugi nastop na svetovnih prvenstvih, leta 2018 so bili 12. Naslov bodo branili Poljaki.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je objavila razpored tekem svetovnega prvenstva, ki ga bo med 26. avgustom in 11. septembrom prihodnje leto gostila Rusija.

Uvodno srečanje bosta v Sankt Peterburgu odigrali Rusija in Tunizija, slovenska izbrana vrsta pa bo tekmovanje začela v mestu Ufa. Za začetek jo 27. avgusta ob 13. uri po slovenskem času čaka obračun z Nemčijo, ki jo je od leta 2017 vodil nekdanji selektor slovenske reprezentance Andrea Giani, a mu je pogodba po evropskem prvenstvu potekla. Dan kasneje se bodo naši odbojkarji, prav tako ob 13. uri, pomerili s Kamerunci, 29. avgusta ob 17. uri pa jih čaka še olimpijska zmagovalka Francija.

Slovenci, ki bodo na SP nastopili drugič (leta 2018 so bili 12.), so se s Francozi in Nemci zadnjič srečali spomladi v Ligi narodov. Galske peteline so v ligaškem delu premagali po petih nizih, v boju za bron pa izgubili z 0:3, Nemci so jih v ligaškem delu premagali s 3:1. S Kamerunom na uradnih tekmah še niso igrali.

Kaj pravi sistem tekmovanja? Naslov svetovnih prvakov bodo branili Poljaki. Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage V prvem delu svetovnega prvenstva bo 24 reprezentanc tekmovalo v šestih skupinah s po štirimi ekipami. Najboljši dve iz vsake skupine in najboljše štiri tretjeuvrščene bodo napredovale v drugi del tekmovanja, ki bo potekal v štirih skupinah s po štirimi izbranimi vrstami. Zmagovalke skupin drugega dela in dve najboljši drugouvrščeni reprezentanci bodo napredovale v tretjo fazo tekmovanja v Moskvi. Šesterico bodo z žrebom razdelili v dve skupini, v kateri bo trojica igrala med seboj. Prvo- in drugouvrščena reprezentanca vsake od dveh skupin si bo zagotovila polfinalno vstopnico.

Vstopnice v prodaji

Organizatorji svetovnega prvenstva so tudi že začeli prodajati vstopnice. V Ufi so na voljo za štiri različne kategorije, cene posamezne vstopnice se gibljejo med 4,75 in 17,75 evri. Za paket vstopnic za vse tri slovenske tekme v skupinskem delu tekmovanja je treba odšteti med 13 in 48 evri, za ogled vseh tekem v Ufa Areni pa je na voljo tudi enotna vstopnica, ki kupcem prinaša 15-odstotni popust.

Drugi del svetovnega prvenstva se bo nadaljeval v Sankt Peterburgu, Jaroslavlju, Kaliningradu in Kazanu, finalni boji najboljših šestih reprezentanc bodo potekali v Moskvi.