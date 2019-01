Slovenke ne želijo oddati niti niza

V skupini A, kjer igra Slovenija, so se v 4. krogih prav vse tekme končale z izidom 3:0. Na vseh so bile uspešne Belgijke, ki so si že zagotovile vozovnico za prvenstvo. Za drugo mesto se še borita Slovenija in Izrael, prvo medsebojno tekmo so dobile Slovenke, brez možnosti pa so Islandke, ki so pred slovenskimi dekleti gladko klonile.

Zadovoljen z odnosom

Zato bi morebiten poraz za četo Alessandra Chiappinija pomenil veliko senzacijo. Slovenke se tega zavedajo, a tekmice vseeno ne mislijo podcenjevati.

"Najprej bi se rad zahvalil klubom, saj so igralke na priprave prišle v dobri formi, v dobri kondicijski pripravljenosti, tudi tehnična in mentalna priprava sta zelo dobri. Ekipa je v tem trenutku izjemno motivirana, da odigra ti dve tekmi in to je zelo pomembno. Zelo sem zadovoljen z odnosom deklet in z načinom, na katerega se poizkušamo pripraviti na ti pomembni tekmi. Na zadnjih treningih smo morali delati predvsem na našem sistemu igre, kar je edino, pri čemer smo bili nekoliko v zaostanku, zato smo morali to hitro nadoknaditi in se predvsem posvetiti ritmu naše igre. Kot sem že dejal, na tekme čakamo z veliko mero motivacije in vsi skupaj upamo, da se bo vse odvilo v pozitivni smeri," je dejal slovenski selektor.

"Obe tekmi, z Islandijo in Izraelom, bomo odigrale na najvišji možni ravni, na obeh si seveda želimo zmago. Naš cilj je, da tekmicam ne oddamo niti niza," pravi Saša Planinšec. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Manjka le uigranost

Chiappini je dekleta zbral prejšnji četrtek, njegovemu pozivu so se odzvale vse odbojkarice s seznama, z izjemo Pie Blažič in Nike Blagne, ki imata težave s poškodbami. Kot zadnja se je pripravam priključila srednja blokerka Saša Planinšec, ki je prvi del priprav izpustila, saj je imela konec decembra še klubske obveznosti.

"V bistvu smo vsa dekleta v formi, saj smo sredi sezone in nam v tem trenutku zares manjka le uigranost. Obe tekmi, z Islandijo in Izraelom, bomo odigrale na najvišji možni ravni, na obeh si seveda želimo zmago. Naš cilj je, da tekmicam ne oddamo niti niza," je optimistka odbojkarica nemškega Dresdnerja, ob Lani Ščuki in Sari Hutinski, ki v prvem delu kvalifikacij nista igrali, pomenila eden glavnih adutov slovenske ekipe.

Nekdanja igralka Nove KBM proti Islandiji ne pričakuje večjih težav: "Ne morejo nas presenetiti z ničemer. Če smo že v Reykjaviku zanesljivo zmagale, ne vidim razloga, da ne bi tudi doma."

