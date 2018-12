Cilj Slovenk je jasen

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je danes zbrala v Hočah in opravila prvi trening v sklopu priprav na kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Te bodo januarja, naša dekleta pa si bodo uvrstitev na prvenstvo stare celine poskušala priigrati v obračunih z Islandijo in Izraelom.

V prvem delu kvalifikacij so bile slovenske odbojkarice polovično uspešne. Brez težav, s 3:0, so doma premagale Izrael in bile v gosteh z enakim rezultatom uspešnejše od Islandije. Zatem so morale dvakrat priznati premoč Belgijkam, ki so si že zagotovile nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo avgusta prihodnje leto skupaj gostile Poljska, Turčija, Slovaška in Madžarska.

Tudi naša dekleta so blizu uvrstitvi na evropsko prvenstvo, kar je tudi cilj, ki ga je pred začetkom kvalifikacij postavil selektor Alessandro Chiappini: "Cilj, ki je pred nami, je jasen. Vemo, da je vse v naših rokah, vseeno pa bomo morali biti na najvišji ravni in tega se zavedamo. Imamo kratke priprave in v ekipi je nekaj sprememb. Ogrodje je sicer stabilno. Z nami ni Maje, a je tu Lana, imamo tudi nekaj težav z odpovedmi zaradi poškodb, a smo lahko pozitivni in na prihodnost lahko gledamo pozitivno. Načrt je, da poizkusimo vzpostaviti naš sistem igre in se ga na tekmah čim bolj držimo."

💙 SLOVENIJA 💙 Prvi pozdrav! #reprezentanca #clanice #priprave #trening #kvalifikacije #evropskoprvenstvo #practice #volleyballpractice #europeanchampionship #EuroVolleyW #WeAreEuroVolley #slovenija #sLOVEvolley 🇸🇮🏐💪

Ščuka: Z veseljem sem se odzvala vabilu

Lana Ščuka v tej sezoni uspešno nastopa pri GEN-I Volleyju. Foto: CEV Italijanski strokovnjak na slovenski klopi je na priprave poklical šestnajst odbojkaric, a zaradi poškodb ne bo mogel računati na sprejemalko Pio Blažič in prosto igralko Niko Blagne, Saša Planinšec, ki ima klubske obveznosti, se bo ekipi pridružila 2. januarja. Je pa izbrani vrsti znova na voljo Lana Ščuka, ki je prvi del reprezentančne akcije izpustila: "Z veseljem sem se odzvala vabilu. Čakata nas še dve pomembni tekmi za uvrstitev na evropsko prvenstvo, za kateri upam, da ju bomo zmagali. Zbrale bomo vse moči, da Slovenijo še enkrat popeljemo na evropsko prvenstvo. Glede tega imam dobre občutke. Punce so že v prejšnjem krogu opravile zelo dobro delo in upam, da ga zdaj potrdimo in dokončamo."

Na delu takoj po novem letu

Slovenske odbojkarice se bodo na prvo tekmo kvalifikacij, ki jo bodo proti Islandiji odigrale v soboto, 5. januarja, pripravljale v Mariboru. Zadnja tekma kvalifikacij, ki bo odločila še drugega potnika na evropsko prvenstvo (trenutno drugo mesto v skupini zasedajo Slovenke), bo na sporedu 9. januarja v Izraelu.

