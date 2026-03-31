Avtor:
STA

Torek,
31. 3. 2026,
17.16

Alen Pajenk Piacenza Tine Urnaut Igor Kolaković pokal CEV ACH Volley

pred povratno tekmo polfinala pokala CEV

Pred ACH Volleyjem tekma sezone

ACH Volley | Oranžne zmaje v četrtek čaka tekma sezone. | Foto ACH Volley Ljubljana

Oranžne zmaje v četrtek čaka tekma sezone.

Foto: ACH Volley Ljubljana

Odbojkarje ACH Volleyja v četrtek čaka povratna tekma polfinala pokala Cev proti italijanski Piacenzi. V taboru slovenskih prvakov jo ocenjujejo kot tekmo sezone, ki jim ponuja priložnost, da se po 19 letih spet prebijejo v finale drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja.

Pokal CEV: ACH Volley - Fenerbahče
Sportal ACH Volley bitko za finale začel s porazom po petih nizih

Vanjo bodo vstopili z zaostankom 2:3 s prve tekme, zato jim v Tivoliju napredovanje zagotavlja zmaga s 3:0 ali 3:1, v primeru zmage s 3:2 pa bo odločal zlati niz.

Piacenza je s težavami dobila prvo tekmo, dodatni impulz oziroma dodatno dozo samozavesti pa je minuli vikend zagotovo dobila s tem, ko je po odlični igri na peti tekmi četrtfinala premagala na papirju favorizirano Modeno in se uvrstila v polfinale italijanskega prvenstva.

Računajo na glasno podporo s tribun

Igor Kolaković občinstvo poziva, naj bo potrpežljivo in naj se ne preda v težkih trenutkih. Foto: Aleš Fevžer "Res so pokazali izvrstno igro, a prestrašili nas niso. Ne vstopamo v tekmo s strahom, samo s spoštovanjem, zavedamo se, proti kako kakovostni ekipi igramo. Naša zmaga bi bila pravi podvig, a vsi verjamemo, da jo lahko dosežemo. Italijanom se v ekipo vrača centralni bloker Gianluca Galassi, igralsko bodo močnejši, a mi bomo močnejši za občinstvo. To nas je podprlo v manj pomembnih tekmah, zato sem prepričan, da nas bo tudi tokrat," računa na glasno podporo s tribun trener ljubljanske ekipe Igor Kolaković, ki občinstvo poziva, da naj bo potrpežljivo in naj se ne preda v težkih trenutkih.

"Mi jih najbrž ne bomo navdušili s servisom, najbrž bo Piacenza dosegla več asov od nas. Upam pa, da jih bomo z borbenostjo in upornostjo prisilili, da nam pomagajo. Vsekakor pa bo sprejem odločal. Zagotovo bo njihove servise, so izrazita serverska ekipa, težko zaustaviti, moramo jih čim več, čim več točk moramo doseči na 'side outu," meni Kolaković.

"To je naša najbolj pomembna sezone"

Alen Pajenk: Veseli smo, da bo Tivoli poln, navijači so naš sedmi igralec, dajejo nam dodatno energijo. Foto: ACH Volley Ljubljana "To je naša najbolj pomembna sezone. Napetosti ni, je pa veliko pričakovanje, komaj čakamo, da se začne. Na prvi tekmi smo sami izkusili njihov servis, mi pri izvajanju začetnih udarcev nismo imeli svojega dneva, verjamem pa, da imamo v tem elementu rezerve in da v naši dvorani lahko bolje opravimo delo. Veseli smo, da bo Tivoli poln, navijači so naš sedmi igralec, dajejo nam dodatno energijo. V Piacenzi smo videli, da je njihova ekipa premagljiva," trdi izkušeni slovenski reprezentant Alen Pajenk.

"Kar je bilo, je bilo, to je zdaj za nami"

ACH Volley je imel na prvi tekmi tudi priložnost za ugodnejši izid. V prvem nizu je zapravil veliko prednost, k sreči pa se jim to ni poznalo v nadaljevanju, kapetan ACH Volleyja Tine Urnaut pa zagotavlja, da so na priložnosti v Piacenzi pozabili in ne bodo pustile posledic za povratno tekmo.

"Kar je bilo, je bilo, to je zdaj za nami. Ne oziramo se več na prvo tekmo, lahko samo upamo, da smo se na njej nekaj naučili. Moramo biti potrpežljivi, igrati pametno, limitirati njihove napadalce, na sprejemu jim ne podarjati točk, v napadu in pri servisu pa biti čim bolj učinkoviti. To je recept za uspeh. V Piacenzi nam je vse to v nekaterih trenutkih uspevalo, v drugih malo manj. Ne razmišljam pa o kakovosti njihovih posameznikov, razmišljam samo, kaj lahko storimo mi. In verjamem, da v polnem Tivoliju lahko naredimo velike stvari. Ponuja se nam lepa priložnost za novo pravljico," je na druženju z novinarji pred treningom dejal Urnaut.

Tine Urnaut: Ne oziramo se več na prvo tekmo, lahko samo upamo, da smo se na njej nekaj naučili. Foto: CEV

Urnaut je bil z ACH Volleyjem prvak tega tekmovanja leta 2007, takrat se je še imenovalo Top Teams. Če bo ljubljanska ekipa premagala Piacenzo, se bo v finalu merila z zmagovalcem dvoboja med belgijskim Greenyard Maaseikom in nemškim Lüneburgom, ekipama, ki sta tako kot ACH Volley letošnjo evropsko sezono začeli v ligi prvakov. Prvo tekmo v Belgiji so s 3:1 dobili Nemci, povratna pa bo v četrtek.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.