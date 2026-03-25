Sreda,
25. 3. 2026,
9.32

13 ur

Piacenza Igor Kolaković pokal CEV ACH Volley odbojka

Sreda, 25. 3. 2026, 9.32

13 ur

Pokal CEV, polfinale, prvi tekmi

ACH Volley začenja bitko za finale: Gremo po ugoden izid, saj se zavedamo, da je pred našimi navijači vse mogoče

Pokal CEV: ACH Volley - Fenerbahče | ACH Volley bo prvo tekmo polfinala pokala Cev igral zvečer v Piacenzi. | Foto Aleš Fevžer

ACH Volley bo prvo tekmo polfinala pokala Cev igral zvečer v Piacenzi.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley ob 20.30 v Italiji čaka prva tekma polfinala pokala CEV, v katerem se bo meril s klubom Gas Sales Bluenergy Piacenza, ki je na papirju favorit za napredovanje.

Sportal ACH pred velikim izzivom: nasprotnik favorit, a ima pomanjkljivosti

"Ko govorimo o ekipi Piacenze, govorimo o izjemno kakovostni zasedbi, ki igra agresivno odbojko in so nevarni predvsem na elementu servisa in napada. Za nas je vsekakor čast, da se bomo merili s tako kakovostno ekipo v polfinalu pokala CEV. Zagotovo želimo pred povratnim obračunom v Hali Tivoli iztržiti ugoden izid, saj se zavedamo, da je pred našimi navijači vse mogoče," je pred odhodom v Piacenzo v klubski mikrofon dejal glavni trener ACH Volley Ljubljana Igor Kolaković.

"Vzdušje v ekipi je odlično. Pripravljeni smo na dvoboj z odlično italijansko ekipo, ki igra odbojko na najvišji ravni. Za takšne tekme treniramo in živimo. Odigrati bomo morali naši dve najboljši tekmi v letošnji sezoni, prvo že v Italiji, in poskušali bomo presenetiti nasprotnika," pa je dodal prosti igralec Jani Kovačič.

Tekma v dvorani Palabanca v Piacenzi se bo začela ob 20.30, povratna bo prihodnji teden v Ljubljani.

Drugi polfinalni par sestavljata belgijski Greenyard Maaseik in nemški SVG Lüneburg.

