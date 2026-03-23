ACH pred velikim izzivom: nasprotnik favorit, a ima pomanjkljivosti

Odbojkarje ACH Volleya v sredo čaka prva tekma polfinala pokala Evropske odbojkarske zveze (CEV). Gostovali bodo v Piacenzi, kjer si bodo poskušali priigrati kar se da ugoden izid, o finalu pa bo nato odločala povratna tekma v Tivoliju.

Po mnenju kapetana ljubljanske ekipe Tineta Urnauta je Piacenza velik favorit, ne samo obračuna z Ljubljančani, ampak tudi celotnega tekmovanja.

"Glede na drugi polfinalni par bi lahko rekli, da je naš dvoboj s Piacenzo finale pred finalom. Piacenza je zelo kakovostna ekipa, ki igra odlično tudi v končnici italijanskega prvenstva. Lahko, da bo njena dolga serija z Modeno povzročila nekaj utrujenosti, lahko pa jim bo koristila, ker so neprestano v igralnem ritmu. Vsekakor pa ji prepuščamo vlogo favorita," ima visoko mnenje o tekmecu Urnaut, ki obljublja boj za vsako žogo in se nadeja ugodnemu rezultatu.

"Imajo nekaj težav s poškodbami, a so v odlični formi, za njimi je odlična sezona. Imajo kakovostne igralce, toda tudi mi jih imamo. Vsekakor odhajamo v Piacenzo po ugoden rezultat, v vsakem primeru pa bo odločala povratna tekma, ki bo pri nas in to je zagotovo naša prednost, še posebej, če bo Tivoli poln. Že s samo uvrstitvijo v polfinale smo naredili veliko stvar, a to ne pomeni, da smo se s tem zadovoljili," meni izkušeni sprejemalec slovenskih prvakov.

Trener Ljubljančanov Igor Kolaković spremlja zadnje predstave Piacenze, v četrtfinalu italijanskega prvenstva, kjer se meri s favorizirano Modeno, je trenutno izid 2:2, vse tekme pa so bile izenačene in dramatične.

"Za nas je vsekakor čast, da se bomo merili s tako kakovostno ekipo. A v Italijo vseeno potujemo s svojimi upanji, s svojimi sanjami. V polfinalu želimo zmagati, zavedamo se, da bo težko, vemo, kakšne ambicije in kakovost ima Piacenza," se ne predaja črnogorski strokovnjak, ki opozarja predvsem na servis italijanske ekipe in agresivnost v napadu.

"Pri tem bi izpostavil Turka Ramazana Efeja Mandiracija, ki je letos v italijanskem prvenstvu eksplodiral, dva Kubanca, Joseja Gutierreza in Roberlandyja Simona ter podajalca Paola Porra. Vsi so res agresivni, zelo težko je igrati proti njim. Niso pa tako dobri na sprejemu, tu bomo iskali svoje priložnosti, čeprav nismo ravno ekipa, ki bi s servisi blestela. Če bomo potrpežljivi in borbeni, je vse mogoče," ni pesimistično razpoložen Kolaković.

Po mnenju prostega igralca ACH Volleyja Jani Kovačiča, je Piacenza ekipa, ki lahko ob dobrem dnevu premaga vsakega, ob slabem pa tudi s slabšim od sebe izgubi. "Veliko pomanjkljivosti nimajo. Mogoče so malo bolj neizkušena ekipa od nas, ampak so fizični in tehnični, težko je igrati z njimi. Imajo prebliske, znajo pa imeti tudi črne minute. Upam, da jih bodo imeli proti nam čim več," se nadeja Kovačič, ki meni, da bi bili zadovoljni že s porazom 2:3.

Drugi polfinalni par sestavljata belgijski Greenyard Maaseik in nemški Lüneburg.