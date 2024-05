Slovenci nadigrali Francoze, mladi Bračko uspešno zamenjal kapetana

Slovenija je bila proti ekipi, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, precej boljši tekmec. Videlo se je, da imajo tudi zaradi boja za olimpijske igre precej večji motiv od tekmecev, ki so se v Pariz kot domačini uvrščeni neposredno.

Varovanci Gheorgeja Cretuja so bili bolj borbeni in tudi bolj zbrani, znali pa so tudi izkoristiti oziroma kaznovati francoske napake. Dobro so servirali, predvsem pa so bili od tekmecev učinkovitejši v napadu.

To ne velja le za končnici tretjega in četrtega niza. Slednjega so sicer rešili, dobili pa bi lahko tudi tretjega, saj so še vodili 23:21, potem pa z napakami dopustili olimpijskim prvakom, da so se vrnili v igro.

Mladi Rok Bračko je dobro izkoristil priložnost. Foto: VolleyballWorld

Poleg rezultata - ta samo še povečuje možnost, da si skozi ligo zagotovijo nastop na olimpijskih igrah, je spodbudno tudi dejstvo, da se je na tekmi izkazal mladi Rok Bračko, ki je v ekipi zamenjal kapetana Tineta Urnauta. Bil je med boljšimi posamezniki, kar nakazuje, da imajo Slovenci tudi svetlo prihodnost.

Z 18 točkami je bil najučinkovitejši v slovenski vrsti Tonček Štern, Klemen Čebulj jih je dodal 13, Bračko pa 12. S tremi asi se je izkazal Gregor Ropret, tri bloke sta v statistiko vpisala Jan Kozamernik in Alen Pajenk.

Slovenci so takoj pokazali, da nameravajo spet jeziti nekdanjega selektorja, ki je imel z njimi težave že z nemško reprezentanco, lani pa jim je moral čestitati tudi po dvoboju za tretje mesto evropskega prvenstva. Bračko je bil zaradi odličnih začetnih udarcev najzaslužnejši, da je Slovenija - tekmo je odprla z vodstvom 3:0 - sredi niza vodila s 16:10. Prednosti ni izpustila iz rok, niz je dobila več kot zanesljivo.

Foto: VolleyballWorld

Njena premoč se je nadaljevala tudi v drugem nizu, v katerem je že vodila s 7:2. Francozi so sicer počasi prihajali k sebi, tekmece lovili, a ti so z blokom zaustavljali protinapade in niso dopustili, da bi jih, potem ko se nekajkrat približali na točko zaostanka, ujeli. Zadnjič so bili na točki zaostanka pri izidu 18:19, a nato so Slovenci z dvema zaporednima točkama spet nekoliko ušli, Čebulj jim je zagotovil zaključno žogo, drugo so tudi izkoristili.

Videti je bilo, da bodo ugledne tekmece odpravili ekspresno. V tretjem nizu so po asu Ropreta povedli s 23:21, toda nato napravili nekaj čudnih napak, kar jih je stalo niza. A zmedlo jih ni. V četrtem nizu so bili spet pravi, sredi niza so vodili s 15:10, malo pozneje pa tudi 19:13. Toda tekmec se ni predal, prišel do izida 19:20, toda as Kozamernika je prednost spet vrnil na tri točke, ki so zadostovale za lepo zmago.

Naslednji tekmeci Slovenije na turnirju bodo v soboto Kanadčani.