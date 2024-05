Slovenska odbojkarska reprezentanca je po pomembni sredini zmagi nad Nizozemsko na turnirju lige narodov v Antalyi s 3:1 (18, 22, –23, 21) premagala olimpijske prvake Francoze. Slovenci so igrali brez kapetana Tineta Urnauta, ki čuti bolečine v vratu, zamenjal 20-letni Rok Bračko in ponujeno priložnost zagrabil z obema rokama. Slovence, ki so dosegli novo pomembno zmago v boju za olimpijske igre, naslednja tekma čaka v soboto ob 13. uri s Kanadčani.

Poročilo s tekme:

Slovenija : Francija 3:1 (18, 22, -23, 21) Športna dvorana v Antalyi, gledalcev 300, sodnika: Gerotodoros (Grčija), Grass (Brazilija).

Slovenija: T. Štern 18 (2 bloka), Pajenk 9 (3 bloke), Kozamernik 8 (1 as, 3 bloke), Toman, Bračko 12 (1 blok), Vinčić, Štalekar, Kovačič, Ž. Štern, Ropret 3 (3 ase), Urnaut, Čebulj 13 (2 asa, 1 blok), Mujanović, Kržič.

Francija: Chinenyeze 6 (1 as, 1 blok), Grebennikov, Patry 7, Toniutti, Tillie 4, Ngapeth 18 (2 asa, 3 bloke), Brizard 2 (2 asa), Le Goff 7 (2 bloka), Bultor, Clevenot 7 (1 as), Louati 1 (1 as), Diez, Faure 5 (1 blok), Seddik.

Rok Bračko po zmagi nad Francijo (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

S turnirjema v Antalyi in Riu de Janeiru se je začela nova sezona odbojkarske lige narodov, ki ima za nekatere reprezentance še precej večjo težo kot v zadnjih letih. Delijo se namreč še zadnje vstopnice za olimpijske igre. Kdor bo po rednem delu lige narodov - po treh turnirjih, ki se bodo 23. junija končali v Stožicah in Manili - na pravi strani svetovne lestvice, pri čemer bo štel tudi geografski dejavnik, bo julija in avgusta sodeloval na olimpijskih igrah v Parizu.

Na voljo je manj kot polovica vozovnic. Sploh prvo v zgodovini poskušajo potrditi tudi Slovenci, ki so trenutno v odličnem položaju, da si zagotovijo olimpijske igre, a ga bo treba zadržati vse do konca rednega dela lige narodov, v tej pa zbrati čim več zmag. Štejejo tudi osvojeni nizi.

Varovancem Gheorgheja Cretuja je za uvod v četrtek po pravem maratonu s petimi nizi uspelo premagati Nizozemce, danes pa so s 3:1 v nizih na kolena spravili še olimpijske prvake Francoze in vpisali nove pomembne točke.

Potem ko so bili galski petelini lep čas nerešljiva uganka za Slovence, so jih zdaj ti premagali na drugi medsebojni zaporedni tekmi. Po lanskem boju za bron na evropskem prvenstvu zdaj še v ligi narodov.

Cretu je namesto kapetana Tineta Urnauta, ki čuti bolečine v vratu, priložnost za igro ponudil mlademu sprejemalcu Roku Bračku, ki jo je na koncu odlično unovčil in končal z 12 točkami. Slovenci so prvi niz dobili s 25:18, drugega s 25:22, v tretjem so vodili s 23:21, a so nato Francozi nanizali štiri točke, četrtega pa so kljub nihanjem varno do konca pripeljali slovenski odbojkarji. Dobili so ga s 25:21 in se razveselili nove zmage.

Slovence naslednja tekma čaka v soboto ob 13. uri proti Kanadi. Foto: VolleyballWorld

Tudi tokrat je največ točk v slovenski vrsti, 18, dosegel povratnik po lanski odsotnosti Tonček Štern, Klemen Čebulj je končal s 13, Bračko z 12, Alen Pajenk jih je dosegel devet, Jan Kozamernik osem (oba tri z blokom), Ropret je dodal tri. Pri Francozih je prevladoval Earvin Ngapeth z 18 točkami.

Klemen Čebulj po zmagi (video: OZS):

Bračko: "Neizmerno sem užival"

"Pred tekmo smo imeli težave s poškodbami, tako da sem moral priti na igrišče, ekipa mi je maksimalno pomagala, tako da je bilo res zelo dobro igrati. Neizmerno sem užival, res sem imel na začetku malo treme, a fantje so mi pomagali. Mislim, da smo si zaslužili zelo pomembno zmago glede točk in lestvice," je po zmagi za Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS) dejal Bračko.

"Danes je bila tekma zelo pomembna, ne samo zaradi svetovne lestvice, ki je za nas naš prvi cilj, ampak tudi zato, ker smo po včerajšnji težki in zelo dolgi tekmi, ki nas je utrudila, stopili na igrišče s pravo miselnostjo in zaigrali res super odbojko od prve do zadnje točke. Tekma je bila res fantastična, mislim, da smo na igrišču stali kot prava ekipa. Glede na to, da je bil Rok Bračko danes prvič z nami na igrišču v taki vlogi, smo mu vsi stali ob strani in ga spodbujali. Fantastično je reagiral na tako pomembno tekmo in samo veseli smo, da lahko računamo tudi nanj in da nam bo lahko pomagal tudi na tekmah, ki še prihajajo.," pa je za OZS dejal Čebulj.

Naslednja tekma Slovence v Turčiji čaka v soboto ob 13. uri, ko se bodo zoperstavili Kanadi, ki je tako kot Francija že uvrščena na olimpijske igre.

Po Turčiji na Japonsko, nato v Stožice

Druga turnirja bosta med 4. in 9. junijem v Fukuoki in Ottawi, Slovenci bodo takrat igrali na Japonskem. Tretja turnirja bosta med 18. in 23. junijem v Ljubljani in Manili.

Najboljša osmerica po tretjem turnirju bo nato nastopila na zaključnem turnirju v Lodžu, ki bo med 27. in 30. junijem.

Kdo je že uvrščen na olimpijske igre? Francija, Nemčija, Brazilija, ZDA, Japonska, Poljska in Kanada.

Liga narodov, 23. maj Lestvica

Slovenske tekme, liga narodov Prvi turnir, Antalya Sreda, 22. maj

Slovenija – Nizozemska 3:2 (-31, 22, -20, 21, 25) Četrtek, 23. maj

Slovenija – Francija Sobota, 25. maj

Slovenija – Kanada Nedelja, 26. maj

Slovenija – Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

