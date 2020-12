Pomembna zmaga Kamničanov

Odbojkarji Calcita Volleyja so na svoji sedmi tekmi srednjeevropske lige četrtič zmagali. V Zwettlu so s 3:2 premagali Union Raiffeisen Waldviertel in se mu tako oddolžili za poraz v kamniški dvorani pred štirimi dnevi, ko je avstrijska ekipa prav tako zmagala s 3:2.

Kamničani so še tretjič v nekaj dneh odigrali tekmo, na kateri je bilo potrebnih pet nizov, po porazu z Waldviertlom je bilo tako tudi v petek na slovenskem derbiju proti Merkurju Mariboru. Tudi današnja tekma je pokazala, da je v njihovi igri še veliko nihanj. Točke so pridobivali in izgubljali v serijah, po zaostanku z 1:2 pa so igro vendarle stabilizirali, kar jim je na koncu prineslo zelo pomembno zmago v boju za uvrstitev na zaključni turnir najboljših štirih ekip.

V prvem nizu sta bili za Kamničane usodni dve seriji napak. Najprej so po zaostanku 7:9 domačim dovolili, da so s petimi zaporednimi točkami ušli. V nadaljevanju se jim je uspelo približati na 16:19, toda domači blok je spet povzročil štiri zaporedne točke, kar je že pomenilo vodstvo 1:0. V drugem nizu so slovenski podprvaki hitro povedli za štiri točke, dokončno pa so odpor domačih strli po izidu 12:15, ko so na servis Martina Kosmine dosegli kar devet točk zaporedoma.

Nihanja so se nadaljevala v tretjem nizu, ki so ga tesno izgubili, a v nadaljevanju vendarle pokazali svojo kakovost in prišli do dveh točk. S 26 točkami je bil najučinkovitejši v kamniški vrsti Mitja Gasparini, Kosmina jih je prispeval 21. Sašo Štalekar in Milosz Hebda sta se izkazala s štirimi bloki.

Mariborčani v sredo Odbojkarji Merkur Maribora bi morali danes odigrati tekmo srednjeevropske lige proti Mladosti, a so jo prestavili. Tako bo naslednji obračun ekipe Sebastijana Škorca na sporedu v sredo, ko se bodo borili proti ACH Volleyju, tekma bo odločala, katera ekipa bo novo leto končala na prvem mestu srednjeevropskega tekmovanja.

Liga MEVZA, zaostala tekma: Waldviertel : Calcit Volley 2:3 (18, -13, 23, -20, -6)

Streutker 20, Šulc 14; Gasparini 26, Kosmina 21, Hebda 16