Lahko GEN-I Volley prepreči klasiko zadnjih sezon?

Zaključni turnir najboljše četverice se bo začel z ženskima polfinalnima tekmama, prve pa bodo na parket stopile odbojkarice Nove KBM Branik in Calcit Volleyja II, ki se bodo srečale ob 17. uri. Sledil bo obračun med Calcit Volleyjem in GEN-I Volleyjem.

Izjave iz vseh štirih taborov, ženske:

Samo Miklavc, trener Nove KBM Branik: "Za nas je pomembno, da smo v zadnjem tednu izpopolnili ekipo in da imamo na voljo vse igralke. Zaključni turnir je pač zaključni turnir in mislim, da nekih izrazitih favoritinj ni. Oba polfinala bosta zanimiva, finale bo zgodba zase. Zagotovo računamo, da se bomo uvrstili v finale in potem čakali na zmagovalca med GEN-I Volleyjem in Calcit Volleyjem. Smo aktualni pokalni zmagovalci in s tako miselnostjo odhajamo na turnir. Upam na dobro igro in na koncu tudi dober rezultat."

Franci Obolnar, trener Calcit Volleyja II: "Visok sobotni poraz na prvenstveni tekmi v Mariboru ni bil toliko posledica tega, da smo v zadnjem obdobju v le nekaj dneh odigrali šest tekem - tu mislim tudi na tiste v mladinski in kadetski kategoriji -, kot kakovostne razlike. Za nameček tudi nismo bili v polni zasedbi. Vsaka igralka iz prve postave, ki manjka, se nam še kako pozna. Vsekakor smo z uvrstitvijo na zaključni turnir presegli svoje cilje, vendar to ne pomeni, da bomo v Kanal šli samo na izlet. Prvi cilj bo odigrati dobro tekmo, s čim manj napakami, zavedamo pa se, da bo, čeprav je žoga okrogla, težko presenetiti Mariborčanke."

Calcit Volley se želi maščevati Novogoričankam. Foto: CEV

Gregor Rozman, trener Calcit Volleyja: "Na nedavni prvenstveni tekmi je bil GEN-I Volley boljši nasprotnik. Mi smo naredili preveč napak, in to tako ob servisu kot v samem polju, ob takšnem številu napak pa je nad ekipo, kot jo imajo letos Novogoričanke, nemogoče zmagati. Ampak te stvari smo preučili, nanje se pripravljamo in želimo, da bi bila tekma v Kanalu drugačna."

Vasja Samec Lipicer, trener GEN-I Volleyja: "Petkov polfinale je prvi vrhunec naše sezone. V tem trenutku smo v dobri fizični in mentalni formi. Naša sezona zagotovo ne bo odvisna od zmage ali poraza v petek, seveda pa si, kot vsak športnik, ki tekmuje, želimo zmagati. Pričakujem trdo tekmo Kamnika. Kot sem povedal že po prvenstveni tekmi, takrat Kamničanke niso igrale na svoji ravni. V Kanalu bodo pokazale, kakšne so njihove kvalitete. Mi smo na to pripravljeni in z veseljem pričakujemo jutrišnji dvoboj."

Zaključni turnir pokala Slovenije, ženske, Kanal: Polfinale: Petek, 21. december:

17.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley II

20.00 Calcit Volley - GEN-I Volley Za 3. mesto: Nedelja, 23. december:

poraženec 1 - poraženec 2 Finale: zmagovalec 1 - zmagovalec 2