Kamničani tako, kot se je tudi pričakovalo

Minulo soboto so kamniški odbojkarji doživeli grenak poraz v dvoboju s Črnučami, zadnjeuvrščeno ekipo slovenskega državnega prvenstva, zato je bila zanje današnja tekma prvega kroga pokala Challenge še toliko bolj pomembna. Čeprav z igro niso blesteli, so osnovni cilj dosegli, za napredovanje v drugi krog pa bodo morali prihodnjo sredo v gosteh osvojiti najmanj dva niza.

"Nobeni zmagi se ne gleda v zobe, je pa res, da z vsem spoštovanjem do nasprotnika, vendar so lahko igrali toliko, kot smo jim mi dovolili. Na trenutke smo jim dovolili preveč. Predvsem v prvem in tretjem nizu sem imel občutek, da če je eden naredil napako, jo je moral še drugi, tretji, četrti, da smo bili potem zadovoljni. Dejstvo je, da imamo težave s poškodbami, ampak izvlekli smo se, verjamem pa, da bomo na koncu leta tam, kjer smo si zadali cilj," je po tekmi dejal domači trener Aleš Hribar.

Najboljša pri Kamničanih sta bila Primož Vidmar in Sašo Štalekar, ki sta dosegla po 12 točk, pri poražencih je največ točk, 11, dosegel Joel Roos.

Matevž Kamnik nadaljeval zmagovito serijo

Ne delu je bil tudi Matevž Kamnik, ki po krajšem premoru obudil igralsko kariero. Kot član prve ekipe švicarskega Amriswila blesti in s sedmimi zmagami brez poraza gladko zaseda prvo mesto. Tekmecem so oddali le tri nize, svoj pohod pa so Švicarji nadaljevati tudi v pokalu CEV, v katerem so s 3:1 odpravili nizozemski Gröningen.

Matevž Kamnik je pri zmagi dosegel 10 točk (1 as, 3 bloki). Foto: Reuters

Pokal Challenge, moški 1/16 finala:

Pokal CEV, moški, 1/16 finala: