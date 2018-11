Kamničani imajo novega podajalca

Srbski podajalec Aleksandar Ivković je novi član odbojkarjev Calcit Volley. V igri bo nadomestil poškodovanega Tineta Kvasa. ''Zelo sem srečen, da sem prišel v ekipo, ki je ena najboljših ekip v Sloveniji in v regiji. Gre za ekipo, ki že dolga leta igra v finalih domačih državnih in pokalnih prvenstev," pravi 28-letni Srb.

Srbski odbojkar je kariero začel v domači novosadski Vojvodini, s katero je dvakrat postal tudi srbski prvak. Športna pot ga je ponesla prek Srbije, kjer je zaigral še za Jedinstvo, Klek Srbijašume in Đerdap, pred Črne Gore, kjer je nosil dres Budvanske Rivijere, s katero je postal črnogorski državni in pokalni prvak, do Romunije in Libanona.

''Tine Kvas se je v začetku novembra poškodoval veliko težje, kot je sprva izgledalo, in težko je predvideti, kdaj se bo lahko vrnil v ekipo. Ob ritmu tekem, ki jih imamo, bi težko breme preložili le na Matijo Jereba, zato smo morali poiskati alternativo. Aleksandar je z nami že treniral en teden, po moji oceni se je odrezal dobro in zdi se mi, da bo uspešno razbremenil Matijo. Imam občutek, da ima kot igralec tudi lastnosti vodenja in bo lahko ekipi s tem veliko doprinesel,'' novo okrepitev ocenjuje trener Kamničanov, Aleš Hribar.

Ivković bo v postavi Calcit Volleyja že na sredini tekmi v pokalu Challenge, ko bodo v Kamniku gostili Biogas Volley Näfels.

