OZS sporočila, kdaj se bo nadaljeval finale

Odbojkarska zveza Slovenije je v sodelovanju s klubi, ki še nastopajo v sklepnih bojih letošnje Sportklub prve odbojkarske lige, določila termine preostalih tekem velikega finala državnega prvenstva in tekem za končno tretje mesto. Prvo finalno srečanje med Calcitom Volleyjem in Novo KBM Branik po prekinitvi tekmovanj zaradi vladnih odlokov bo 17. aprila v Kamniku, morebitna četrta tekma bo 19. aprila v Mariboru, morebitna peta pa dva dni pozneje, 21. aprila, znova v Kamniku. Na dosedanjih dveh obračunih so obakrat s 3:2 slavile odbojkarice Calcita Volleyja, ki branijo naslov slovenskih prvakinj.

V soboto, 17. aprila, bomo spremljali tudi drugo tekmo finala za moške med ACH Volleyjem Ljubljano in Merkurjem Mariborom. Na prvi tekmi v Mariboru so bili z 1:3 uspešnejši Ljubljančani, ki bodo drugo tekmo igrali na domačem parketu, tretjič pa se bosta ekipi srečali 20. aprila v štajerski prestolnici. Morebitna četrta tekma v Ljubljani bo 23. aprila, morebitna peta pa 25. aprila v Mariboru.

V ženskem finalu so Kamničanke le še zmago oddaljene od novega naslova. Foto: Klemen Brumec

Naprej se bo igralo tudi v boju za tretje mesto

Druga in morebitna tretja tekma deklet za končno tretje mesto, za katero se bojujeta SIP Šempeter in Gen-I Volley, bosta odigrani med 15. in 19. aprilom, druga in morebitna tretja tekma malega finala za moške med Calcitom Volleyjem in Salonitom Anhovo pa bosta na sporedu med 17. in 21. aprilom. Na prvih tekmah sta bila uspešnejša SIP Šempeter in Calcit Volley.

Odbojkarska zveza Slovenije je tudi že pridobila soglasje Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) za podaljšanje mednarodnih certifikatov tujim odbojkarjem, ki nastopajo v slovenskem prvenstvu, soglasja za nastop pa morajo zdaj podati še nacionalne zveze. Pri pridobivanju teh pri OZS zapletov ne pričakujejo.

Preberite še: