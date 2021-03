Začetek spektakla: komu prva tekma?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes ob 18. uri se začenja sklepno dejanje 1. DOL za moške. V velikem finalu se bosta udarila stari znanec bojev za prvaka ACH Volley in po dolgih letih Merkur Maribor. Ne glede na to, da so Štajerci po rednem delu osvojili prvo mesto, poznavalci nekoliko več možnosti za zmago pripisujejo izkušenejši ekipi iz Ljubljane.