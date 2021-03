Sklepno dejanje: Solze nadomestil ogenj, ki ga nameravajo bruhati tudi ACH-jevci

Mariborčani so v polfinalu brez večjih težav preskočili Salonit, branilci naslova pa so se dodobra namučili proti Calcitu, ki je v seriji že vodil z 1:0. Tudi na drugi tekmi v Tivoliju je že vodil z 2:0 v nizih, a se branilec naslova ni dal in se po spektakularnem preobratu vrnil. V finalu jih čaka Merkur Maribor, prva ekipa rednega dela, ki pa je v polfinalu nesrečno izgubila prvega korektorja Ahmeda Ihbajrija.

Škorc: Imam najboljše fante na svetu

"Pred finalom smo izgubili Ahmeda, ki je bil skozi vso sezono eden od naših glavnih igralcev, kar je močno premešalo karte. Kar smo delali šest mesecev, smo morali spremeniti v štirih dneh, a z mojimi fanti, ki so zame najboljši na svetu, bomo naredili vse, da tudi v finalu pokažemo Sloveniji, iz kakšnega testa smo. Zjokali smo se, a solze je že nadomestil ogenj. Prepričan sem, da bodo fantje šli na glavo, dejstvo pa je, da je pred nami ovira, ki ima v žepu 17. državnih naslovov, v ligi prvakov so Zenitu odščipnili dva niza. Gre za skupek izjemnih posameznikov, ki jih nikoli ne smeš odpisati. Proti Kamniku so že spominjali na Titanik, a so se pobrali. To zmorejo le kakovostne ekipe," je tekmeca v finalu pohvalil trener prvouvrščene ekipe po rednem delu, Sebastijan Škorc.

Merkurjevci so pred dnevi v Kanalu izgubili tako Ahmeda Ihbajrija kot tudi Žigo Donika. Za zadnjega pri Mariboru upajo, da jim bo lahko vseeno pomagal proti ACH Volleyju. Foto: Bojan Javornik

"ACH Volley ima vse, a sam sem prvi, ki bo rekel, da smo mi favoriti. Mi smo osvojili prvo mesto po rednem delu. Finala se ne igra, ampak se naredi vse, da se osvoji trofeja. Kako se bomo lotili velikana, ne bom razpravljal prek medijev. Imamo načrt, ki smo ga sestavili v teh štirih dneh, poskušali se ga bomo držati in, čeprav nismo vsi, poskušali iztržiti največ," nam je zaupal.

Medsebojne tekme v tej sezoni: Liga MEVZA, finale:

ACH Volley : Merkur Maribor 3:1 1. DOL, redni del:

ACH Volley : Merkur Maribor 1:3

Merkur Maribor : ACH Volley 3:1

ACH Volley : Merkur Maribor 3:1

Pleško: Za nami je že en finale

ACH Volley je po težavah med sezono osvojil drugo mesto, kar mu je v polfinalu namenil Calcit Volley, ki je pred sezono sestavil fantastično ekipo. Zmaji iz Tivolija so hodili po robu, a se v slogu največjih rešili pred padcem v prepad in se na koncu zasluženo uvrstili v finale.

"Kamnik je ekipa, ki ima Gasparinija, Klobučarja, Štalekarja, Brulca ... Gre za izjemno ekipo, ki je pokazala, kaj zna. Lahko rečemo, da smo mi že odigrali en finale. Nič takega ni bilo, kar se ne bi smelo zgoditi. Kamnik je imel svoje trenutke, pozneje so prišli naši trenutki ... Strah tukaj ni prava beseda. Sami sploh ne vemo, kaj je to strah. Strah je, če ne veš, kaj boš jutri jedel ...No, sami teh težav nimamo, je pa bila na naših plečih velika odgovornost. Odgovornost do ljudi, ki so ta klub popeljali do točke, kjer je zdaj. A te se zavedajo vsi, ki oblečejo ta dres. To igralcem povem na prvem treningu in to morajo sprejeti," poudarja trener ACH Volley Matija Pleško, ki meni, da bo treba tudi v finalu pokazati svojo najboljšo odbojko.

Pleško poudarja, da Maribor tudi brez prvega korektorja ne bo nič manj nevaren. Foto: Vid Ponikvar

Gledalci bi vse skupaj naredili še bolj spektakularno, a ...

"Res je, da so izgubili Ihbajrija, ki se je izkazal za odličnega igralca. Res je bil dodana vrednost, a Maribor v mojih očeh zdaj ni nič slabši. Še vedno imajo kakovost, ki bo od nas zahtevala vse, kar imamo, če se želimo na koncu veseliti. Maribor ima Možiča, Šketa, Košenino, tudi Kisiliuk le čaka, da sproži pištolo. Tega se sam še kako dobro zavedam. Tudi fantom to govorim na vsakem treningu. Verjamem, da so tako izkušeni, da se ne bodo prepustili lahkomiselnosti. Ponavljam, začenja se boj za lovoriko. Tukaj bodo prisotna povsem drugačna čustva, zato menim, da je pred nami odličen finale. Škoda, da ne bo gledalcev, a tako je. Konec koncev smo lahko celo srečni, da lahko igramo in treniramo, ampak gledalci bi bil še tisti dodaten okrasek, ki bi ligo, ki je bila ena od najmočnejših do zdaj, še oplemenitil," dodaja Pleško.

Prijatelja, ki si želita le eno - lovoriko

Prijatelja, ki sta si kot igralca slačilnico delila tako v klubu kot reprezentanci, imata drug o drugem le pozitivno mnenje, a v finalu bosta oba poskušala zmagati. O tem ni dvoma. Napeti bodo tudi živci, a poudarjata, da kakšnih provokacij z ene ali druge strani ni mogoče pričakovati. "Seveda se lahko zgodi pri kakšni sodniški odločitvi, da bomo skočili mi ali pa oni. A tako kot sodniki se lahko zmotimo tudi mi. To je šport, a verjamem, da bo vse potekalo tako, kot se za to prelepo igro tudi spodobi," je še sklenil Škorc.

1. DOL, moški, finale: Prva tekma: Petek, 26. marec:

18.00 Merkur Maribor - ACH Volley Druga tekma: Torek, 30. marec :

18.00 ACH Volley - Merkur Maribor Tretja tekma: Petek, 2. april:

18.00 Merkur Maribor - ACH Volley Morebitna četrta tekma: Torek, 6. april:

18.00 ACH Volley - Merkur Maribor Morebitna peta tekma: Petek, 9. april:

18.00 Merkur Maribor - ACH Volley