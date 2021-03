Odlok močno zapletel zadeve: vse kaže, da časa ne bo dovolj

Skladno z odlokom se od prvega do vključno 11. aprila prekinjajo vsa tekmovanja, sporočajo iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS), ki še ne ve, kako bo dokončala sklepne boje do 18. aprila, ko morajo biti igralci in igalke že na voljo reprezentanci. Ne izključuje se niti predčasnega konca, dodajajo pri OZS.

Prekinitev velja tudi za tekmovanja v okviru prve odbojkarske lige in tako tudi končnice državnega prvenstva, v kateri so bile doslej odigrane naslednje tekme: - dve tekmi finala za ženske, - ena tekma finala za moške, - ena tekma za končno tretje mesto v ženski konkurenci, - ena tekma za končno tretje mesto v moški konkurenci.

V skladu s pravilniki Mednarodne odbojkarske zveze FIVB morajo biti v sezoni 2020/21 vsa tekmovanja na nacionalni ravni odigrana najkasneje do 18. aprila. 19. aprila morajo biti odbojkarji in odbojkarice že na voljo svojim reprezentancam. Odbojkarska zveza Slovenije v skladu s tekmovalnimi pravilniki OZS in zahtevami mednarodne zveze skuša najti primerno rešitev.

Če se prvenstvo predčasno konča, bi se najverjetneje naslova razveselila OK Merkur Maribor pri moških in Calcit Volley pri dekletih. Vsaj tako je bilo v lanski sezoni, ko so se naslova razveselili v Kamniku in v Ljubljani. Kamničanke so bile najboljše v modri skupini pri dekletih, ACH Volley pri moških. V tej sezoni je bil pred izločilnimi boji odigran le redni del. Foto: OK Maribor

Humerca: Največje težave z moškim finalom

"Vsi si želimo, da bi finale prvenstva lahko odigrali do konca, zato skušamo uskladiti termine. A glede na to, da ekipe, ki se še borijo za najvišja mesta, med prvim in 11. aprilom ne bodo smele niti trenirati, je bolj malo verjetno, da bomo preostale tekme uspeli izpeljati pred 18. aprilom oz. rokom, ki ga je postavila FIVB, saj ekipe za pripravo potrebujejo vsaj nekaj treninga. Dogovarjamo se, da bi tekmi za tretje mesto morda odigrali jutri, možnost je, da jutri odigramo tudi tretjo tekmo ženskega finala, medtem ko bodo z moškim finalom največje težave. Eden od scenarijev je tudi predčasen zaključek prvenstva. Vse omenjene možnosti bomo preučili na skupnem sestanku s predstavniki klubov danes zvečer," je pojasnil generalni sekretar OZS, Gregor Humerca.

Danes bi morala biti na sporedu druga finalna tekma moškega finala, a je bila zaradi pozitivnega primera v mariborskih vrstah že v ponedeljek prestavljena na drug termin.

