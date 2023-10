Slovenci za slovo proti reprezentanci, ki bo OI prav tako lovila prihodnje leto

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 9. uri po srednjeevropskem času odigrala zadnjo tekmo olimpijskih kvalifikacij. Njeni tekmeci bodo Srbi, ki so tako kot Slovenci ostali brez možnosti, da bi si že v Tokiu zagotovili olimpijske igre. To je v slovenski skupini uspelo Američanom in Japoncem, ki se bodo za konec pomerili med seboj. Za Slovence in Srbe olimpijskih upov še ni konec, saj bodo zadnje vstopnice razdelili prihodnje leto, glede na uvrstitev na svetovni lestvici po rednem delu lige narodov.

Slovenski odbojkarji so po štirih zmagah (Tunizija, Turčija, Finska, Egipt) izgubili tako z ZDA kot Japonsko in po sobotnem porazu z 0:3 ostali brez možnosti, da bi si že v Tokiu priigrali olimpijski nastop v Parizu. Tam bodo iz skupine B zagotovo igrali Američani in Japonci, ki bodo končali na prvem in drugem mestu.

Čeprav varovancem Gheorgheja Cretuja v Aziji ni uspelo uresničiti olimpijskih sanj, možnosti za premierni nastop na tekmovanju petih krogov zanje še niso izgubljene. Nekaj reprezentanc si bo namreč Pariz zagotovilo prihodnje leto, Slovenci si jo bodo poskušali priboriti z dobrimi predstavami v ligi narodov in visoko uvrstitvijo na svetovni lestvici po rednem delu lige narodov. Podobne načrte imajo zdaj tudi Srbi, ki bodo prihodnje leto tekmeci Slovencev v boju za čim boljšo pozicijo na lestvici FIVB. Slovenski odbojkarji so trenutno 8., Srbi pa s 40 točkami manj 9.

Še pred slovensko-srbskim srečanjem si bodo nasproti stali Egipčani in Finci ter Tunizijci in Turki, za konec pa se bosta pomerili še ZDA in Japonska.

Nemci priredili lepo presenečenje, Italijanom ne kaže dobro

Ob turnirju v Tokiu potekata še turnirja v Braziliji in na Kitajskem. V skupini A v Riu de Janeiru ob gostiteljici Braziliji igrajo še Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka in Katar, v skupini C v Šjanu pa ob Kitajski še Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija.

Z vsakega od treh turnirjev si olimpijske igre zagotovita zmagovalec in drugouvrščeni, Francozi pa so na igre že uvrščeni kot gostitelji. Zadnje vstopnice bodo, glede na uvrstitev na lestvici, razdelili junija prihodnje leto.

Olimpijske igre so si že zagotovili Poljaki, za drugo vstopnico na Kitajskem imajo možnosti še Belgijci in Kanadčani.

Nemci so v Braziliji pripravili presenečenje. Foto: Volleyball World

V Braziliji pa so za veliko presenečenje poskrbeli Nemci, ki so po šestih tekmah stoodstotni, na kolena so spravili tako gostitelje kot Italijane, in bodo končali kot prvi. Kdo bo drugi? Italijani in Brazilci se bodo udarili med seboj.