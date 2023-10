Derbi v Tokiu: Slovenci nad drugo reprezentanco sveta

Slovenski odbojkarji bodo ob 9. uri igrali peto tekmo olimpijskih kvalifikacij. Po štirih tekmah in štirih pričakovanih zmagah jim bo tokrat nasproti stala druga reprezentanca sveta ZDA. Gre za dvoboj edinih neporaženih ekip skupine B v Tokiu. Zmagovalec bo s peto zaporedno zmago naredil še korak k olimpijski vozovnici. Zagotovita si jo zmagovalec in drugouvrščeni iz vsake skupine.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je dozdajšnji del olimpijskih kvalifikacij opravila z odliko. Štiri tekme, štiri zmage, 12 točk in dva izgubljena niza je izplen varovancev Gheorgheja Cretuja, pred katerimi je odločilni del tekmovanja. V treh zaporednih dneh se bodo pomerili s tremi reprezentancami, ki so na lestvici med boljšimi.

Ob 9. uri po srednjeevropskem času (16. po lokalnem) jim bo nasproti stala druga reprezentanca sveta ZDA. Ta ima na računu prav tako štiri zmage in 12 točk, oddala pa je le en niz. Zmagovalka dvoboja za trenutno prvo mesto v skupini B bo naredila korak proti olimpijskemu turnirju v Parizu.

Tretja v skupini je trenutno Srbija s tremi zmagami in enim porazom, enako razmerje ima tudi gostiteljica Japonska, ki je za zdaj četrta. Prav z omenjenima izbranima vrstama se bodo Slovenci pomerili v soboto (ob 12.25 z Japonsko) in nedeljo (ob 9. uri s Srbijo).

Ob Japonski boji še v Braziliji in na Kitajskem

Ob turnirju v Tokiu potekata še turnirja v Braziliji in na Kitajskem. V skupini A v Riu de Janeiru ob gostiteljici Braziliji igrajo še Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka in Katar, v skupini C v Šjanu pa ob Kitajski še Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija.

Nemcem kaže odlično. Na zadnji tekmi so presenetili favorizirane Brazilce in Italijane, tako da so v skupini A v Riu de Janeiru edini brez poraza. Foto: Volleyball World

Olimpijske igre si bosta zagotovili prvi dve reprezentanci z vsakega turnirja. Tisti, ki si nastopa na tekmovanju petih krogov ne bodo zagotovili oktobra, še ne bodo izgubili možnosti za nastop v Parizu. Zadnje vstopnice bodo namreč razdelili junija prihodnje leto, in sicer na podlagi razvrstitve na svetovni jakostni lestvici po koncu rednega dela Lige narodov.

V skupini A je po štirih krogih najuspešnejša Nemčija, ki ima štiri zmage, med drugim je premagala tudi favorizirano Italijo, ki je s tremi zmagami in porazom trenutno tretja. Drugo mesto s tremi zmagami in porazom zaseda Kuba, četrta pa je z enakim izkupičkom, a več izgubljenimi nizi Brazilija.

V skupini C je neporažena le še Poljska, ki je nanizala štiri zmage, drugo mesto presenetljivo zaseda Kanada, ki ima tri zmage in poraz, enako kot Argentina na tretjem mestu. Belgija in Bolgarija, ki sta na četrtem in petem mestu, imata po dve zmagi in dva poraza.