V živo: Slovenci se dobro upirajo Francozom

Na šestih prizoriščih so se začeli odbojkarski kvalifikacijski turnirji za olimpijske igre v Tokiu 2020, kjer bo nastopilo 12 reprezentanc. Gostitelji imajo nastop že zagotovljen, olimpijsko vozovnico si bo priborilo še 11 ekip. Za eno od teh se potegujejo tudi Slovenci, ki se v Gdansku pravkar merijo s favorizirano Francijo. Poljaki so za uvod s 3:0 odpravili Tunizijce. Olimpijske igre si bo priigral le zmagovalec turnirja. Slovenska izbrana vrsta turnir ob 20.30 začenja proti favoriziranim galskim petelinom.

Olimpijske kvalifikacije, 1. krog, Gdansk Francija : Slovenija 0:0* (19:17, -:-, -:-)



*tekma se je začela ob 20.30

Kot prvi so na igrišče v Gdansku stopili gostitelji in Tunizijci. Pričakovano so slavili Poljaki, ki so nasprotnika zlahka odpravili. Slavili so Domačini, ki prav tako spadajo v najožji krog favoritov, so za uvod zlahka, s 3:0 (15, 19, 19), odpravili Tunizijo, z desetimi točkami je bil najučinkovitejši Alexander Sliwka.

Kdo se uvrsti na olimpijske igre v Tokiu 2020 (12): Poleg gostiteljice Japonske bomo v nedeljo dobili še dodatnih šest udeležencev. To bodo zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev v Gdansku, Varni, Rotterdamu, Bariju, St. Peterburgu in Ningbu. Preostalih pet mest bodo zapolnili zmagovalci dodatnih kvalifikacijah - to bodo po eden predstavnik iz Evrope, Južne Amerike, Severne Amerike, Afrike in Azije. Že zdaj je jasno, da bo dodatni turnir evropskih kvalifikacij v Berlinu, tja pa je kot gostiteljica že uvrščena Nemčija, ki na zdajšnjih kvalifikacijah sploh ne sodeluje.

Skupina D:

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C:

Skupina E:

Skupina F: