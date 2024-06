Slovenci se spogledujejo z novim zgodovinskim dosežkom

Deset tekem lige narodov, devet zmag, en poraz, zagotovljena olimpijska vozovnica za Pariz, prvo mesto na lestvici lige narodov in tretje na svetovni je izjemen dosežek slovenske odbojkarske reprezentance v tem tekmovalnem letu.

Slovence do konca rednega dela lige narodov čakata še dve tekmi. Ob 20.30 se bodo v razprodanih Stožicah udarili z Italijo, ki je v Ljubljano prišla s pomlajeno zasedbo. Zahodni sosedi imajo trenutno osem zmag ter so na tretjem mestu lestvice lige narodov in na drugem svetovne. Slovenski odbojkarji na FIVB-lestvici za njimi zaostajajo 20 točk, pred četrtimi Japonci, ki so jih edini uspeli premagati pa imajo točko in pol prednosti.

Slovenci se spogledujejo celo z napredovanjem na drugo mesto svetovne lestvice, kar bi pomenilo, da bi žreb za olimpijske igre 26. junija dočakali na prvem mestu skupine B ali C kot nosilci. Nosilka skupine A bo ne glede na uvrstitev na svetovni lestvici gostiteljica Francija.

Zmaga nad Italijo Slovencem prinaša od dobrih šest do dobrih enajst točk za svetovno lestvico, poraz pa odnaša od slabih štiri do slabih devet točk.

Ropret: Tudi pomlajena Italija bo lačna zmage

Italijani so na ljubljanski turnir lige narodov pripotovali z mlado ekipo, povprečna starost je manj kot 22 let, najstarejši član ekipe je tokrat 27-letni igralec ekipe Gas Sales Piacenza Edoardo Caneschi.

Italijani so s Poljaki v Stožicah pred dnevi izgubili z 0:3. Foto: Volleyball World

"Tekma proti Italiji je tekma, ki se je vsi zelo veselimo. Vemo, da bo dvorana precej polna z našimi navijači, ki jih bo tokrat še več. Recept za tekmo je zelo podoben kot na vseh tekmah. Čaka nas težka tekma, saj bodo Italijani zelo lačni zmage. Sicer jim manjkajo nekateri nosilci, ampak tudi drugi, ki so tukaj, so zelo kakovostni. Igrajo v najboljših italijanskih klubih, vedo, kako igrati na tej ravni, tako da nam ne bo lahko. Je pa na nas, da odigramo svojo najboljšo odbojko, dobro serviramo in igramo blok obrambo kot do zdaj. Če bo tako, mislim da rezultat ne bo vprašljiv," je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal podajalec Gregor Ropret, ki se dobro zaveda, kako pomembno bi bilo v naslednjih dveh tekmah osvojiti dve zmagi in upati, da bi na drugem mestu lahko prehiteli Italijo.

"Še posebej vrhunsko bi bilo, če bi se nam uspelo prebiti na drugo mesto. To bi pomenilo, da bi bili nosilci skupine na olimpijskih igrah, ampak gremo tekmo za tekmo." Foto: www.alesfevzer.com

"Vrhunsko bi bilo, če bi se nam uspelo prebiti na drugo mesto"

"Generalno smo že kar nekaj stvari, ki so se prej zdele nedosegljive, naredili, vse medalje do zdaj in uvrstitve na svetovnem prvenstvu, uvrstitve v ligi narodov, zdaj uvrstitev na olimpijske igre. Vse je nedosegljivo, dokler tega ne dosežeš. Res smo verjeli v to, da lahko igramo z vsemi, in mislim da v zadnjih letih to redno dokazujemo. Ta uvrstitev na lestvici je samo še potrditev več, da spadamo v svetovni vrh. Tekma z Italijo bo zelo pomembna za razporeditev po skupinah. Še posebej vrhunsko bi bilo, če bi se nam uspelo prebiti na drugo mesto. To bi pomenilo, da bi bili nosilci skupine na olimpijskih igrah, ampak gremo tekmo za tekmo. Naš cilj je dobiti še ti dve tekmi v Stožicah, kaj pa nam bo to prineslo, bomo videli potem," je še dodal Ropret.

Ta bo z rojaki danes ob 20.30 najprej igral z Italijani, jutri ob 20.30 pa za konec rednega dela še s Srbi, ki lovijo zadnjo vstopnico za olimpijske igre.

Zaključni turnir na Poljskem

Po nedeljskih tekmah bodo znana celotna osmerica, ki bo sodelovala na zaključnem turnirju lige narodov v Lodžu (27.–30. junij).