Spomin na zadnjo medsebojno z grenkim priokusom, pri Možiču ne bodo prehitevali

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo ob 16.30 odigrala zadnjo tekmo drugega turnirja lige narodov. V ponovitvi lanske tekme za 3. mesto svetovnega prvenstva se bo v Franciji pomerila z Brazilijo. Slovenci, pri katerih ima Rok Možič težave z gležnjem, so na dobri poti, da si zagotovijo nastop na sklepnem turnirju osmerice, ki bo v drugi polovici julija v Gdansku. Še pred tem slovensko zasedbo čaka tretji turnir predtekmovanja, med 4. in 9. julijem ga bodo igrali na Filipinih.

Slovenski odbojkarji so po sedmih tekmah lige narodov pri šestih zmagah in enem porazu, kar jih uvršča na tretje mesto (6 zmag in 18 točk imajo tudi drugi Američani, vodilna Japonska po sedmih tekmah še ne pozna poraza) in jim široko odpira vrata na sklepni turnir osmerice.

A še prej jih čaka pet tekem predtekmovanja, zadnji obračun v sklopu turnirja v francoskem Orleansu bodo ob 16.30 odigrali proti trenutno sedmim Brazilcem, ki imajo na računu tekmo in pet točk manj od slovenske zasedbe. Slovenci in Brazilci so se zadnjič pomerili lani v Katovicah, ko so si nasproti stali na svetovnem prvenstvu v tekmi za bron. S 3:1 so slavili Južnoameričani.

Pri Možiču ne bodo prehitevali

Rok Možič ima težave z gležnjem. Večji del zadnje tekme je spremljal kot gledalec. Foto: Volleyballworld V slovenski tabor, ki se mora znajti brez korektorja Tončka Šterna, ta zaradi težav s kolkom ne more pomagati že od začetka zbora, so skrbi na turnirju v Franciji vnesle težave z gležnjem Roka Možiča, ki je sicer kljub tem stiskal zobe in tudi igral, a nato večji del tekme s Kubo spremljal kot gledalec.

Iz Odbojkarske zveze Slovenije so v petek zgodaj popoldan sporočili, da fizioterapevtska služba dela vse, da bi bil nared, a da ne gre "preskakovati stopnic".

"To so tekme, ki si jih želimo, potrebujemo"

Po zmagah nad Argentino, Kanado in Kubo tako Slovence danes čaka na papirju najzahtevnejši tekmec na drugem turnirju. "Zagotovo motivacije ne bo manjkalo. To so tekme, ki si jih želimo, ki jih potrebujemo in so za nas pomembne. Igranje proti reprezentancam, ki se na največjih tekmovanjih borijo za kolajne, je dobrodošlo," pomembnost obračunov s kakovostnimi nasprotniki izpostavlja kapetan Tine Urnaut.

Tine Urnaut se veseli zahtevnih tekem. Foto: Reuters

Žiga Štern, ki je ob zadnji zmagi nad Kubo uspešno izkoristil ponujeno priložnost, pa pred tekmo pravi: "Dobro se spomnimo tiste lanske tekme, ostalo je nekaj grenkega priokusa. Verjamem, da bomo znali mirno vstopiti v igro in jim vrniti za tisti poraz."

Bodo Japonci ostali neporaženi?

Že ob 13. uri bo v Orleansu zelo zanimivo, pomerili se bosta neporažena Japonska in Argentina, ki ima po sedmih tekmah na računu pet zmag in 15 točk. Istočasno še en derbi dneva, nasproti si bodo stali Američani in Poljaki, prvi bodo lovili sedmo, drugi šesto zmago.

Neporaženi Japonci se bodo merili z Argentino. Foto: Volleyballworld

Popoldan se bodo Nizozemci merili z Iranom, zvečer pa Francozi s Kanado, Nemci pa s Kitajsko.

V začetku julija na Filipine

Srečanje z Brazilci bo za Slovence zadnje na turnirju v Orleansu, nato sledi vrnitev v domovino, že v začetku julija (4.–9.) pa bodo odpotovali na tretji predtekmovalni turnir v Pasay City na Filipinih.

Po tem turnirju se bo osem od 16 reprezentanc uvrstilo na sklepni turnir, ki bo v drugi polovici julija v Gdansku.

Liga narodov, 2. turnir Sobota, 24. junij Lestvica: