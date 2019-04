Noro reševanje Francoza, ki je potopil zvezdniško Perugio #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na polfinalni tekmi lige prvakov v Perugii smo bili na derbiju dveh evropskih velikanov priče pravi drami. Na koncu so bili nekoliko boljši gostje iz Rusije, ki so predvsem po zaslugi francoskega superzvezdnika Earvina Ngapetha (22 točk) na koncu zmagali s 3:2 nizih in si pred povratno tekmo priborili lepo prednost.