Mevza tudi s klubskim prvenstvom v odbojki na mivki

Na prvem tekmovanju bo nastopilo 16 ekip, pravico do nastopa pa imajo klubi iz Avstrije, Cipra, Češke, Hrvaške, Izraela, Madžarske, Slovaške in Slovenije. Posamezen klub bosta predstavljali po dve ekipi.

Tekmovanje za moške gosti Dunaj od 17. do 19. februarja v športnem centru MaXX, klubsko prvenstvo za ženske pa bo od 17. do 19. marca v Športnem parku Ludus v Ljubljani.

Slovenija bo tudi prizorišče reprezentančne odbojke na mivki. Tako kot lani bosta namreč Portorož in Koper gostila najboljše mlade odbojkarje do 16 in 18 let.