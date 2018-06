Matija Jereb spet v Kamniku

''Na Kamnik me vežejo lepi spomini, saj sem tam že preživel uspešno sezono. Tudi zato odločitev za vrnitev ni bila težka. Prepričali so me z ravnjo organizacije, ekipo ter strokovnim štabom. Visoki klubski cilji so postali tudi moji osebni, zato bom dal vse od sebe, da jih skupaj tudi uresničimo,'' je ob vrnitvi v Calcit Volley za kamniško klubsko stran dejal podajalec Matija Jereb.

Zadnje tedne je ob odsotnosti Dejana Vinčića in Gregorja Ropreta bil tudi pri organizator igre Slovenije, ki je v zlati evropski ligi na šestih tekmah osvojila le dve točki.