Mariborsko kadrovanje se nadaljuje

Žiga Donik ostaja zvest mariborskemu klubu. Šestindvajsetletni in 193 centimetrov visoki sprejemalec se je v Maribor vrnil leta 2018, potem ko je tri sezone preživel v prestolnici. Dve leti je bil član ACH, nato še eno Črnuč. Filip Leva pa je nova okrepitev na mestu blokerja. Enaindvajsetletni in 194 centimetrov visoki igralec na položaju blokerja se je iz Šoštanja preselil v štajersko prestolnico.

"V OK Merkur Maribor prihaja Filip Leva, ki je začel igrati odbojko v Framu, kasneje je igral že v prvi ligi za OK Hoče in lansko sezono za Šoštanj Topolšico. Filip bo poleg Janža Kržiča in Mihe Finka igral na položaju blokerja. Gre za mladega odbojkarja, ki ima še veliko rezerve, veliko željo do dela in napredovanja za dober rezultat ekipe v prihodnji sezoni. Veseli smo, da smo po Roku Bračku podaljšali pogodbo še z enim domačim sprejemalcem Žigo Donikom, ki je vsako sezono eden od nosilcev igre in igralec, za katerega vemo, da lahko da ekipi veliko na igrišču in tudi zunaj njega. Gre za velikega delavca in karakterno pravega igralca, ki bo v novi zasedbi zelo pomemben člen ekipe," je o kadrovanju dejal trener Sebastijan Škorc.