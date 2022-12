Mariborčanke zanesljivo v osmino finala

Odbojkarice Nova KBM Branika so tudi na povratni tekmi 1/16 finala pokala Cev premagale finski Pölkky Kuusamo. Domačo tekmo so dobile s 3:0 (21, 13, 24) in se prebile med 16 najboljših v tem tekmovanju.

Odbojkarice Nove KBM Branika so tudi na povratni tekmi šestnajstine finala pokala Cev premagale ekipo in Kuusama, a imele glede na gladko zmago na prvi tekmi na Finskem več dela od pričakovanj.

Varovanke Bruna Najdiča so v prvem nizu po uvodnem otipavanju ušle na 10:7, a vodstva niso uspele nadgraditi. Gostje s skrajnega severa Evrope so se spet približale na točko, gostiteljice pa so z delnim izidom 3:0 poskrbeli za domače vodstvo 20:16 in mirnejše nadaljevanje.

Fotogalerija s tekme v Mariboru (Matic Klanšek Velej/Sportida):

A gostje so niso dale, še znižale na 21:20 in 22:21, Monika Potokar pa je v končnici poskrbela za gladko zmago.

Drugi niz je bil popolnoma v znamenju domačih, ko so po 5:5 dosegle osem zaporednih točk. Najkasneje pri izidu 17:7 pa je bilo jasno, da je tudi ta del igre dobljen.

V tretjem nizu je po vodstvu z 19:15 kazalo, da bo dvoboja hitro konec. Štiri točke naskoka so imele Mariborčanke tudi pri 23:19, a je nezbranost gostiteljice skorajda prisilila v dodaten niz. Gostje so dosegle štiri točke zaporedoma, izenačile še na 24:24, končnica niza pa je vendarle pripadla domačim.

Najboljša posameznica na tekmi, ki je trajala 72 minut, je bila Lorena Lorber Fijok z 18 točkami.