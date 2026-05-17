Nedelja, 17. 5. 2026, 22.43

26 minut

Liga prvakov v odbojki (finale - Torino)

Odbojkarji Perugie ubranili naslov evropskega prvaka

Perugia je v ponovitvi lanskega finala lige prvakov so na zaključnem turnirju v Torinu spet premagala Aluron Warto Zawiercie. | Foto Guliverimage

Perugia je v ponovitvi lanskega finala lige prvakov so na zaključnem turnirju v Torinu spet premagala Aluron Warto Zawiercie.

Odbojkarji Perugie so ubranili naslov najboljše evropske odbojkarske ekipe. V ponovitvi lanskega finala lige prvakov so na zaključnem turnirju v Torinu spet premagali Aluron Warto Zawiercie, za razliko od lani, ko se je tekma končala 3:2, so bili tokrat bolj prepričljivi, zmagali so z izidom 3:0 (27, 18, 15). Perugia je v svojem tretjem finalu osvojila drugi naslov, za italijanske klube je to že 22., s čimer so najuspešnejši med državami.

Poljaki, ki so bili v polfinalu boljši od Ziraata Bankkarta, Perugia pa od druge poljske ekipe Projekta Varšave, so bili domači ekipi enakovredni le v prvem nizu. Sicer so ves čas tekmeca lovili, niso mu dovolili uiti, po treh ubranjenih žogah so imeli sami priložnost, da povedejo, a je niso izkoristili. Perugia je nato niz dobila z 29:27.

V preostalih dveh nizih pa dvomov o zmagovalcu ni bilo. Italijani so si hitro priigrali visoko prednost in jo brez večjih težav zanesljivo zadržali.

V napadu je blestel Tunizijec Wassim Ben Tara, dosegel je 24 točk, tri z asi in tri z bloki, Ukrajinec Oleh Plotnickij jih je dodal 12. Igro prvakov je spet odlično organiziral italijanski reprezentant Simone Giannelli. Poraženci, ki niso dosegli niti enega asa in le tri bloke, niso imeli razpoloženega igralca, devet točk je dosegel Mateusz Bieniek.

Tretje mesto so osvojili odbojkarji Ziraata Bankkarta, v malem finalu so po preobratu s 3:2 (-20, 23, -13, 23, 11) premagali Projekt Varšavo.

Poljaki, pri katerih je Francoz Kevin Tillie dosegel 26, Bartosz Gomolka pa 23 točk, so imeli velike težave s tekmečevim korektorjem Nemirjem Abdul-Azizem, Nizozemec je v statistiko vpisal kar 36 točk, od tega pet z bloki. Isto število blokov je v poljski ekipi zabeležil Jakub Kochanowski.

