V živo: ACH Volley napada Berlin

Odbojkarji ACH Volleyja evropsko sezono, ki jo kroji pandemija koronavirusa, začenja v Berlinu. Na prvi tekmi skupinskega dela, ki bo v celoti odigran na dveh turnirjih, se bodo udarili z domačim Berlinom. Oranžni zmaji so še preden so stopili na parket, prišli do prve zmage, saj poljski Jastrzebski zaradi okužb v ekipi ni pripotoval v Nemčijo.

"Zagotovo je Berlin organiziral ta turnir z namenom, da si prilagodi urnik tako kot njim najbolj ustreza. Verjetno smo mi njihovi prvi nasprotniki, ker verjamejo, da so proti nam favoriti in da bo to za njih le ogrevanje pred težjo tekmo. Vem, da imamo dobro ekipo, s katero se lahko brez problema kosamo z Berlinom, saj verjamem, da bomo igrali tako kot znamo,'' je pred tekmo dejal bloker ACH Volleyja Matic Videčnik in potrdil, da slovenski prvaki v Nemčijo niso odšli na izlet.

Liga prvakov, skupina C: Turnir 1 - Berlin: Torek, 8. december:

ACH Volley : Berlin 0:0* ( 1:1 , -:-, -:-) Sreda, 9. december:

19.30 Berlin - Zenit Kazan Četrtek, 10. december:

17.00 Zenit Kazan - ACH Volley