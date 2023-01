ACH Volleyju ni uspel veliki met

Odbojkarjem ACH Volleyja ni uspel veliki met. V odločilni tekmi za napredovanje v izločilne boje lige prvakov so na gostovanju izgubili proti Ziraat Bank Ankari. Tako kot na prvi tekmi v Ljubljani so bili Turki tudi tokrat boljši s 3:2 (-23, 23, -22, 21, 8), čeprav so Ljubljančani tako kot v Tivoliju vodili z 2:1 v nizih.

Varovanci Radovana Gačiča so tako v skupini E za Perugio in Ziraat Bank Ankaro zasedli tretje mesto, osvojili so osem točk, dvakrat so premagali nemški Düren. To jim je omogočilo, da bodo evropsko sezono nadaljevali v četrtfinalu pokala Cev.

Če bi hoteli napredovati, bi morali v glavnem mestu Turčije zmagati. Vedeli so, da Turki doma igrajo še bolje kot v gosteh, jasno je bilo, da bodo morali tudi sami pokazati boljšo predstavo kot na prvi tekmi. Najbrž so tudi jo, njihov sprejem, ki v Ljubljani ni bil najboljši, je bil trden, a je vseeno je bilo premalo za ugodnejši izid. Bržkone so Turki tokrat tekmo dobili po zaslugi bloka, z njim so dosegli 17 točk, Ljubljančani le sedem.

Prva dva niza sta bila povsem izenačena, ekipi si nista priigrali večje prednosti, prvega je povsem ob koncu niza odločil blok Nemanje Mašulovića, v drugem pa je slovenska ekipa vodila z 21:20, Bedirhan Bülbül pa je z dobrimi servisi poskrbel za tri zaporedne točke gostiteljev, ki so minimalno prednost zadržali do konca.

V tretjem nizu je ACH vodil s 13:7, a se je moral na koncu potruditi za zmago, obrnjena zgodba se je zgodila v četrtem, tako da je zmagovalca moral odločiti skrajšanim peti niz. V njem so domači na začetku ušli, oranžni zmaji pa se jim do konca niso več približali. Nikola Gjorgiev je bil s 24 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Matej Kök jih je dodal 17, izkazal se je tudi s servisi.

Ropret, Vinčić, Štern že napredovali Perugia Gregorja Ropreta si je že zagotovila prvo mesto v skupini E. Foto: Guliverimage

Že pred zadnjim krogom je bilo jasno, da so prvo mesto v skupini E zasedli odbojkarji zvezdniške Perugie, za katero igra tudi slovenski podajalec Gregor Ropret. Ti so na prvih petih tekmah petkrat zmagali in si zagotovili prvo mesto.

Napredovanje v izločilne boje sta si priigrala tudi slovenska reprezentanta Žiga Štern in Dejan Vinčić s Friedrichshafnom.

Nemški prvak Recycling Berlin, katerega dres nosi Sašo Štalekar, je pred zadnjim krogom tretji in sam odloča o svoji usodi. Nemci bodo doma pričakali poljski Aluron Zawiercie. Zmaga bi pomenila napredovanje, tudi poraz ne bi bil nujno usoden, saj lahko napredujejo kot najboljša tretja ekipa, kar trenutno tudi so.