Začelo se je s pričakovano zmago prvakov, končalo se bo v Kamniku

Državno prvenstvo v odbojki za moške se je prevesilo v zadnjo tretjino. Aktualni prvak ACH Volley je za konec pestrega tedna - igral je še pokal in tekmo srednjeevropske lige - v petek nanizal 15. zmago sezone DP. Zadnje Črnučane je premagal s 3:0 (20, 18, 18). Preostala srečanja bodo v soboto. Pomgrad bo po treh zaporednih porazih deveto zmago iskal nad Fužinarjem, Mariborčani bodo pričakali Triglav, zadnji pa bodo na igrišče stopili drugi Kamničani in predzadnji odbojkarji Salonita.

Dvoboj še stoodstotnega ACH Volleyja in zadnjeuvrščenih Črnuč, ki so do tega kroga zbrale tri zmage, je po pričakovanju gladko pripadel prvemu. Ta je v prvih dveh nizih odločilno razliko naredil v drugi polovici, v zadnjem pa so domačini hitro postavili stvari na svoje mesto.

V prvem nizu sta bili ekipi dolgo izenačeni, so si pa Črnučani prvi priigrali štiri točke prednosti, ko so povedli z 18:14. ACH pa je odgovoril s šestimi zaporednimi točkami, po izenačenju 20:20 pa je sledil nov niz gostiteljev, ki so niz dobili s 25:20.

Danijel Koncilja je z zaporednima asoma na začetku drugega niza ACH povedel do vodstva s 3:1, toda podobno kot v prvem nizu se tudi po zaostanku treh točk gosti niso vdali in ujeli priključek ter tudi povedli pri 12:11. Tri točke Mateja Köka ter dve napaki Črnučanov pa sta niz nato spet nagnili na stran ACH. Ta je povedel z 19:14, Koncilja je nato prispeval še blok za 20:14, kar je domačim omogočilo miren zaključek niza. V tretjem nizu pa je favorizirana domača zasedba hitro naredila razliko z 10:4 in 12:5 in nato tekmo bolj ali manj mirno pripeljala do zanjo srečnega konca. S 13 točkami je bil najboljši na tekmi domači igralec Kök, tri manj je pri gostih prispeval Martin Valenčič.

